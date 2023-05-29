Здавала в оренду сільгоспугіддя: настоятельку храму на Черкащині викрили на земельних оборудках

Служба безпеки викрила злочинну схему використання земель державного фонду на території Черкаської області. До організації оборудки причетна настоятелька жіночого монастиря Уманської єпархії УПЦ (МП).

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що впродовж 10 років жінка незаконно здавала в оренду понад 40 га сільгоспугідь, які держава надала послушницям для ведення власного господарства.

"Орендатором" земель монастиря був власник місцевого агропідприємства.

Щороку він сплачував настоятельці десятки тисяч грн готівкою за нелегальне використання угідь релігійної громади.

За даними слідства, "сторони" не укладали жодних договорів, а всі "розрахунки" здійснювали виключно на усних домовленостях, що дозволяло аграрію сплачувати за землю суми, які значно нижчі за ринкові, а також уникати оподаткування.

"Наразі за матеріалами СБУ подано позовну заяву до Господарського суду Черкаської області з вимогою розірвати договір оренди з релігійною установою та повернути землі у державну власність. У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) тривають слідчі дії", - зауважують в СБУ.

Там додають, що наразі проводяться комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення учасників "схеми" до відповідальності .

Раніше Служба безпеки та Національна поліція викрили настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської Єпархії УПЦ (МП) на розпалюванні міжрелігійної ворожнечі.

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