Здавав позиції сил оборони в районі Сєвєродонецька за автомобіль: агент РФ проведе 13 років за ґратами

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного російського агента, який здійснював приховане візуальне спостереження та фотофіксацію місць розташування та переміщення підрозділів Сил оборони на східному фронті.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, ворога цікавили точні координати позицій українських військ в районі Сєвєродонецька. У подальшому окупанти використовували цю інформацію для прицільних ракетних ударів по військових об’єктах ЗСУ.

За таку "співпрацю" загарбники обіцяли своєму агенту автомобіль, який вони викрали у місцевого жителя.

Втім, отримати автівку зловмиснику так і не вдалось. Співробітники СБУ та військові затримали ворожого поплічника у результаті спецоперації у березні 2022 року.

Як свідчать дані слідства, зловмисником є мешканець Сєвєродонецька. На початку повномасштабного вторгнення він був завербований представником розвідки російських окупаційних військ, який воював у складі 2-го армійського корпусу південного військового округу ЗС РФ.

На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за ч. 1. ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) та призначив йому 13 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила нових учасників агентурної мережі ФСБ, яка діяла в різних регіонах України. Зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації Сил оборони, а також інформували агресора про технічний стан об’єктів критичної інфраструктури після ворожих ударів.