"Здавав" рашистам місця перебування учасників руху опору: СБУ затримала пособника РФ (ВІДЕО)

Служба безпеки затримала поплічника РФ у ході контрдиверсійних заходів на Вінниччині. Ним виявився неодноразово засуджений за тяжкі злочини мешканець Херсонської області.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, після захоплення частини південного регіону рецидивіст добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами.

Зловмисник "здавав" каральним загонам рашистів місця перебування учасників руху опору та їхніх сімей. Насамперед ворога цікавили адреси помешкань українських бійців, які раніше брали участь в антитерористичній операції на сході України.

За свою "лояльність"він отримав від керівництва місцевої окупаційної адміністрації "особливий статус", який передбачав дозвіл на мародерство та вільне пересування районом. Частину з награбованого мав віддавати російським окупантам.

Після звільнення Херсона зловмисник втік до Вінницької області під виглядом переселенця. Там він оселився в одному із прикордонних з невизнаним Придністров’ям селищ та підшукував "варіанти" нелегального виїзду за межі України. Контррозвідники СБУ встановили місцезнаходження фігуранта і своєчасно затримали його.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одну поплічницю агресора у ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах півдня України. Зловмисниця збирала інформацію про місця базування Сил оборони і розташування критичної інфраструктури на території Миколаївщини.