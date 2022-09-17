Зеленський прирівняв катування рашистами українців до нацистських

Звірства рашистів на окупованих територіях нагадують практику нацистів, сказав у відеозверненні в суботу ввечері, 17 вересня,президент Володимир Зеленський.

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"Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжилися ексгумаційні роботи на місці виявленого масового поховання. Проводяться експертизи тіл. Отримано нові докази тортур, які застосовувалися до похованих там людей", – сказав він.

За його словами у звільнених районах Харківщини знайдено вже понад десять катівень у різних містах і селищах. Коли окупанти тікали, вони кинули й апарати для знущання.

"Навіть на звичайному вокзалі Козачої Лопані знайшли приміщення для тортур, знайшли інструменти для тортур струмом. Це просто вокзал! Катування було повсюдною практикою на окупованій території. Так чинили нацисти. Так чинять рашисти. І відповідатимуть так само – і на полі бою, і у залах суду", – сказав він.

Зеленський пообіцяв встановити осіб, які катували українців і "принесли сюди звірства".

Він зазначив, що зараз звільнені райони Харківської області нарешті можуть жити. Там вже доставляють продукти, ліки, повертається енергозабезпечення, привозять пенсії, відновлюється робота транспорту, залізниці.

За словами президента, "багато російських солдатів зрозуміли, що у них на українській землі немає жодних шансів, що вони будуть розбиті. Найбільш розумні здаються в полон, і ми їм гарантуємо дотримання усіх прав відповідно до конвенцій", – додав він.

Нагадаємо, що в суботу керівництво Дергачівської окружної прокуратури Харківської області в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності провело огляд у приміщенні так званої "Народної міліції" російських окупантів смт Козача Лопань.