Жеваго поки не знає в якому статусі він фігурує в справі Князєва, але не виключає, що на плавках НАБУ міг бути його голос

Власник групи “Фінанси та Кредит”, а також компанії Ferreexpo, котра контролює Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат Костянтин Жеваго, каже що до нього поки не зверталися правоохоронці у справі ексголови Верховного суду Всеволода Князєва, якого підозрюють в отриманні хабаря на $2,7 млн. Проте Жеваго не виключає, що його голос дійсно може бути на записі, котрий Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура представили як доказ у справі Князева. Про це Жеваго розповів в інтерв'ю Forbes Україна.

"Я не отримував жодного звернення. Не розумію свого статусу у цій справі. Готую документи, щоб звернутися за наданням пояснень щодо свого статусу. Я готовий надати слідству будь-яку інформацію щодо цієї справи. Я хочу співпрацювати і довести, що жодного відношення ні я, ні наші юристи, ні компанія Ferrexpo, ні до яких незаконних дій у цій справі чи будь-яких інших справ не мали, не мають і не матимуть", - сказав Жеваго.

При цьому бізнесмен заявив, що хотів би щоб плівки на яких був його голос переглянули його юристи та щоб відносно цих плівок провели експертизу. Однак Жеваго не виключає, що на плівках може бути його голос. Він зауважив, що у справі щодо законності купівлі його компанією Ferrexpo у 2002 Полтавського гірничо-збагачувального комбінату працювало п'ять юридичних компаній і бізнесмен спілкувався з цими юристами лише за допомогою комп'ютера – електронною поштою, Google, Zoom або Microsoft Teams.

"Безумовно, весь час, коли я підключався до таких розмов, там були наші юристи, які організовували ці дзвінки. Тому сказати вам, чи це мій голос на плівці, чи не мій, я зараз не можу. Але припускаю, що це міг бути я, тому що я спілкувався принаймні з усіма цими п'ятьма компаніями протягом останнього мінімум року", - зазначив Жеваго.

Він додав, що компанія "Горецький і Партнери", котру НАБУ і САП називають посередником в схемі дачі хабаря Князеву, дійсно представляла інтереси Полтавського Та Єристівського гірничо-збагачувальних комбінатів, котрі входять в Ferreexpo. Разом з цим він заперечив, що коли-небудь спілкувався "віч-на-віч" з керуючим партнером фірми Олегом Горецьким(за данними того ж видання Forbes саме його слідство вважає посередником між сторонами у справі щодо отримання Князевим хабаря від Жеваго).

Жеваго також зауважив, що про перегляд справи стосовно законності купівлі Полтавського ГЗК говорити зарано, спершу потрібно дочекатися рішення суду стосовно Князєва.

"Рано про це говорити, дочекаємось рішення суду з приводу Князєва. По-друге, рішення ухвалювали палатою з 21 особи. І якщо сьогодні виявиться, що Князєв хабарник, це одна людина. Як каже народна мудрість, навіть у сім'ї зустрічаються потвори. Тому в цій ситуації, якщо з 21 судді один, два чи три виявилися хабарниками, не означає, що решта нечесних людей. Якщо не буде доведено, що там більшість людей було корумповано, скажімо, із 18 осіб 12 чи 15 отримали хабарі від Князєва, тоді, безумовно, рішення переглядатимуть", - розповів бізнесмен.

Нагадаємо, 18 травня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,360 млн грн застави колишньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву.

Князєва звинувачують в тому, що будучи головою ВС, ухвалив протиправне рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго. Під час слідчих дій, НАБУ і САП задокументували передачу і отримання хабара двома траншами 2,7 млн дол США. За версією слідства 3 травня відбулася перша передача частини хабаря, 15 — друга, яку вже зафіксували. За місцем проживання та на робочих місцях суддів провели обшуки. Вилучили докази та кошти, які доводять незаконну діяльність угрупування.

Водночас пресслужба Жеваго стверджує, що він "не має відношення до ситуації з одержанням хабаря головою та суддями Верховного суду України".

У вересні 2022 року, Північний апеляційний господарський суд визнав недійсними договори купівлі-продажу 40% пакета акцій Полтавського ГЗК компанією Жеваго Ferrexpo, укладені 20 років тому. Компанія Ferrexpo plc (Велика Британія), якій належить ПГЗК, подала касаційну скаргу на це рішення.

За данними ЗМІ за 4-ма компаніями, яким Апеляційний суд присудив 40% акцій Полтавського ГЗК, стоїть Ігор Коломойський.