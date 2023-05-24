Зґвалтування у Кагарлицькому відділку поліції: двоє експравоохоронців проведуть 11 років за ґратами

Обухівський районний суд визнав винними двох колишніх співробітників Кагарлицького відділення поліції Київської області у катуванні, насильницькому зникненні та зґвалтуванні та призначив їм покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Прокурори у суді довели, що ці службові особи катували та незаконно утримували людей.

Зокрема, у травні 2020 року правоохоронці застосували тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Вдягали на неї протигаз, кайданки та стріляли із табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтували постраждалу.

Також слідство виявило низку випадків катувань у цьому відділку. Того ж місяця іншого потерпілого били та катували для отримання зізнання.

Крім того, у січні 2020 року обвинувачувані, з метою отримання визнавальних показів за ймовірне вчинення крадіжок, наносили двом потерпілим тілесні ушкодження, вивозили їх у багажнику за околиці міста, катували електричним струмом. Після цього прикували кайданками до батареї в коридорі, де потерпілі перебували до наступного дня.

За інформацією Офісу генпрокурора, під час досудового розслідування було допитано усіх потерпілих та свідків обвинувачення, досліджено всі докази сторони обвинувачення та докази сторони захисту.

Нагадаємо, тортури та зґвалтування кагарлицькими поліцейськими свого часу викликали резонанс, активізувавши протести проти Арсена Авакова, який тоді був міністром внутрішніх справ. Після резонансного зґвалтування в Кагарлику з місцевого відділення поліції звільнили 10 співробітників, а службове розслідування проводили ще 19.

Територіальне управління Держбюро розслідувань у Києві у грудні 2020 року завершило розслідування стосовно співробітників Кагарлицького відділення Обухівського відділу поліції Київської області.