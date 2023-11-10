Зірвали поставки зброї. У НАБУ повідомили про розслідування щодо двох компаній

Українські правоохоронці проводять розслідування щодо польської компанії Alfa Sp z o.o. та ТОВ "Львівський арсенал". За даними Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, вони зірвали поставки зброї.

Про розслідування 10 листопада повідомила пресслужба Громадської ради.

Претензії до Alfa Sp z o.o. та Львівського арсеналу

Наприкінці жовтня "Українська правда" інформувала, що Громадська антикорупційна рада при Міноборони просить Національне антикорупційне бюро України розібратися з компаніями Alfa Sp z o.o. і "Львівський арсенал".

У заяві голови ради Євгена Грушовця до директора НАБУ Семена Кривоноса, з якою ознайомилося видання, вказувалося, що Alfa займається неспеціалізованою гуртовою торгівлею, не має податкової звітності й фігурує у кримінальному провадженні за фактом постачання неякісної амуніції. Однак фірма уклала договори з Міноборони, за якими виникла заборгованість на суму майже 95,6 млн євро.

Своєю чергою "Львівський Арсенал" спеціалізується на професійній, науковій і технічній діяльності, але уклав контракт із Міноборони і не поставив жодного снаряду й спеціального транспортного засобу для армії. За цим контрактом розглядається судова справа за позовами на загальну суму в понад 1,5 млрд гривень.

Зрив поставок зброї: реакція НАБУ

Тепер у НАБУ відповіли, що проводять розслідування щодо Alfa Sp z o.o., а справу щодо "Львівського арсеналу" розслідує поліція.

У відомстві зазначили, що факти протиправних дій як із боку чиновників Міноборони, так і з боку компанії "Alfa" детективи вивчають, але розголошення подробиць на стадії досудового розслідування може зашкодити процесу.

Водночас НАБУ повідомило громадській раді, що готове проводити зустрічі з метою обговорення питань, повʼязаних із запобігання та протидією корупції.