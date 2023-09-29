Жителька Торецька доповідала спецслужбам РФ про розташування особового складу й техніки ЗСУ

Служба безпеки затримала «на гарячому» ще одну агентку ФСБ, яка коригувала повітряні атаки РФ по позиціях Сил оборони на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що серед основних цілей ворога були підрозділи ЗСУ, які залучені до проведення контрнаступальних операцій у районі Бахмута.

"Встановлено, що зловмисниця передала агресору 8 локацій українських військ, які рухались у напрямку передової", - зауважують в СБУ.

Втім, правоохоронці викрили зловмисницю ще на початковому етапі її злочинної діяльності й завдяки цьому своєчасно поінформували командування ЗСУ про потенційні загрози.

Після цього було проведено комплексні заходи щодо убезпечення українських захисників на вказаному напрямку, а саму російську агентку затримано на спробі передачі нових розвідданих агресору.

"За даними слідства, ворожою поплічницею виявилась мешканка Торецька, яку російська спецслужба дистанційно завербувала на початку цього року. Для залучення фігурантки до негласної співпраці загарбники задіяли ще одну зрадницю з тимчасово окупованої частини регіону. Нею виявилась подруга російської агентки – представниця окупаційного «управління ФСБ по ДНР", - підкреслили в СБУ.

Як повідомляють правоохоронці, жінка самостійно обходила територію міста та його околиці й приховано фіксувала військові об’єкти ЗСУ.

Про отриману інформацію писала «зв’язковій» у месенджер, а після відправки повідомлень – одразу видаляла їх з телефону.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - зазначили в СБУ.

Там додали, що наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Раніше контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну інформаторку російських спецслужб на Донеччині. Ворожою поплічницею виявилась мешканка прифронтового міста Костянтинівка, яка публікувала на прокремлівських інтернет-ресурсах інформацію про переміщення українських захисників.