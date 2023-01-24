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Зламували облікові записи у соцмережах. Поліція викрила схему з обкрадання громадян
Працівники Кіберполіції Кіровоградської області викрили зловмисників у привласненні пів мільйона гривень за схемою "друг просить у борг", повідомили у МВС України.
"Використовуючи фішингові посилання, зловмисники зламували облікові записи у соцмережах. Далі зі скомпрометованих акаунтів просили друзів користувачів позичити гроші. Фігуранти ошукали близько сотні громадян. Сума збитків становить пів мільйона гривень", – розповідають в МВС.
Протиправну діяльність трьох чоловіків викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Кіровоградській області спільно зі слідчим управлінням поліції Кіровоградщини.
"Організатор схеми створював фішингові посилання для отримання даних облікових записів користувачів соціальних мереж. Разом із двома спільниками фішинг поширювали у соцмережах під виглядом пропозицій голосування в конкурсі", – пояснюють правоохоронці.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Користувачі, перейшовши за посиланнями, вводили логіни та паролі від соціальних мереж, які автоматично ставали відомі фігурантам.
У такий спосіб вони отримували доступ до сторінок і надалі від імені їхніх власників здійснювали розсилку повідомлень підписникам з проханням позичити гроші. Для цього зловмисники вказували банківські реквізити підставних осіб.
Нагадаємо, нещодавно правоохоронці провели операцію з виявлення та припинення діяльності ворожих ботоферм в ряді регіонів України. За результатами обшуків співробітники Кіберполіції вилучили понад 100 тисяч SIM-карток, які використовували для реєстрації фейкових акаунтів.