Зламували облікові записи у соцмережах. Поліція викрила схему з обкрадання громадян

Працівники Кіберполіції Кіровоградської області викрили зловмисників у привласненні пів мільйона гривень за схемою "друг просить у борг", повідомили у МВС України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Використовуючи фішингові посилання, зловмисники зламували облікові записи у соцмережах. Далі зі скомпрометованих акаунтів просили друзів користувачів позичити гроші. Фігуранти ошукали близько сотні громадян. Сума збитків становить пів мільйона гривень", – розповідають в МВС.

Протиправну діяльність трьох чоловіків викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Кіровоградській області спільно зі слідчим управлінням поліції Кіровоградщини.

"Організатор схеми створював фішингові посилання для отримання даних облікових записів користувачів соціальних мереж. Разом із двома спільниками фішинг поширювали у соцмережах під виглядом пропозицій голосування в конкурсі", – пояснюють правоохоронці.

Користувачі, перейшовши за посиланнями, вводили логіни та паролі від соціальних мереж, які автоматично ставали відомі фігурантам.

У такий спосіб вони отримували доступ до сторінок і надалі від імені їхніх власників здійснювали розсилку повідомлень підписникам з проханням позичити гроші. Для цього зловмисники вказували банківські реквізити підставних осіб.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці провели операцію з виявлення та припинення діяльності ворожих ботоферм в ряді регіонів України. За результатами обшуків співробітники Кіберполіції вилучили понад 100 тисяч SIM-карток, які використовували для реєстрації фейкових акаунтів.