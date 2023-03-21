"Зливали" ворогу інформацію про позиції української ППО: в Одесі затримали двох ворожих інформаторів

Служба безпеки викрила ще двох інформаторів російських спецслужб на Одещині. Вони збирали розвіддані про місця розташування підрозділів Сил оборони і стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури на території регіону.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що насамперед зловмисників цікавила інформація про переміщення колон з військовою технікою, а також позиції систем протиповітряної оборони ЗСУ.

Отримані відомості ворог планував використати для підготовки повітряних ударів по обласному центру.

Втім контррозвідники СБУ своєчасно викрили обох зловмисників, поетапно задокументували злочинні дії і затримали їх на спробі передачі розвідувальних відомостей агресору.

"За даними слідства, ворожими поплічниками є двоє місцевих жителів, серед яких – працівник комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси". Встановлено, що російська спецслужба дистанційно залучила їх до негласної співпраці проти України", - зауважують в СБУ.

Там додають, що у поле зору ворога зрадники потрапили через свої прокремлівські погляди, які неодноразово висловлювали серед оточуючих.

Для комунікації з агресором зловмисники використовували месенджери, а передачу розвідданих здійснювали у вигляді електронних фото- та відеофайлів з описом прилеглої місцевості.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів виявлено їхні мобільні телефони, які вони використовували у злочинній діяльності.

"Наразі обом зловмисникам повідомлено про підозру. Суд обрав їм міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Триває розслідування для притягнення винних до відповідальності", - підкреслюють в СБУ.

Раніше в ході спецоперації на Одещині Служба безпеки України викрила російського агента, яким виявився колишній правоохоронець, завербований ФСБ. Він збирав інформацію про місця базування підрозділів ЗСУ і прикордонників в Одеській та Миколаївській областях.