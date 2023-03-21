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"Зливали" ворогу інформацію про позиції української ППО: в Одесі затримали двох ворожих інформаторів
Служба безпеки викрила ще двох інформаторів російських спецслужб на Одещині. Вони збирали розвіддані про місця розташування підрозділів Сил оборони і стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури на території регіону.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що насамперед зловмисників цікавила інформація про переміщення колон з військовою технікою, а також позиції систем протиповітряної оборони ЗСУ.
Отримані відомості ворог планував використати для підготовки повітряних ударів по обласному центру.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Втім контррозвідники СБУ своєчасно викрили обох зловмисників, поетапно задокументували злочинні дії і затримали їх на спробі передачі розвідувальних відомостей агресору.
"За даними слідства, ворожими поплічниками є двоє місцевих жителів, серед яких – працівник комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси". Встановлено, що російська спецслужба дистанційно залучила їх до негласної співпраці проти України", - зауважують в СБУ.
Там додають, що у поле зору ворога зрадники потрапили через свої прокремлівські погляди, які неодноразово висловлювали серед оточуючих.
Для комунікації з агресором зловмисники використовували месенджери, а передачу розвідданих здійснювали у вигляді електронних фото- та відеофайлів з описом прилеглої місцевості.
Під час обшуків за місцем проживання фігурантів виявлено їхні мобільні телефони, які вони використовували у злочинній діяльності.
"Наразі обом зловмисникам повідомлено про підозру. Суд обрав їм міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Триває розслідування для притягнення винних до відповідальності", - підкреслюють в СБУ.
Раніше в ході спецоперації на Одещині Служба безпеки України викрила російського агента, яким виявився колишній правоохоронець, завербований ФСБ. Він збирав інформацію про місця базування підрозділів ЗСУ і прикордонників в Одеській та Миколаївській областях.