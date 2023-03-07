"Зливав" інформацію про місця дислокації українських воїнів: СБУ затримала ворожого інформатора

Служба безпеки України у ході слідчо-оперативних дій на Дніпропетровщині затримала ще одного поплічника агресора. Ним виявився мешканець Новомосковська.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Чоловік збирав для російської спецслужби інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території Дніпропетровської області.

"За даними слідства, він перебував на постійному зв’язку з представником російської спецслужби, з яким вийшов на контакт в одному з прокремлівських пабліків", - йдеться у звіті СБУ.

Крім того, фігурант передавав окупантам координати міських торговельних закладів, центральних площ та інших місць масового скупчення цивільних. При цьому, позначав їх як військові об'єкти.

Фото: СБУ

Локації об'єктів Дніпропетровщини підозрюваний передавав через месенджер у вигляді електронних координат або фотоматеріалів з прив’язкою до місцевості.

За "злив" інформації загарбники пообіцяли фігуранту гроші, а також "посаду" в окупаційній адміністрації - у разі захоплення регіону.

Під час обшуку помешкання зловмисника правоохоронці виявили ноутбук та мобільні телефони, які той використовував для комунікації з ворогом. Також було знайдено і вилучено рашистську символіку.

Фото: СБУ

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ

Нагадаємо, 4 березня СБУ затримали двох колаборантів, які допомагали рашистам на Харківщині та Донеччині. Одним із затриманих є мешканець Ізюмського району, який після захоплення частини регіону підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

Ще однією поплічницею агресора виявилась мешканка Лимана, яка під час окупації міста погодилась очолити так званий "відділ персоніфікованого обліку управління праці та соціального захисту населення "ДНР".