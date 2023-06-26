"Зливав" локації ЗСУ поблизу Миколаєва: інформатора ФСБ засудили на 8 років

Служба безпеки України зібрала доказову база, яка дозволила притягнути до відповідальності ще одного ворожого поплічника. Чоловік передавав окупантам місця дислокації Сил оборони на Миколаївщині. За матеріалами СБУ, суд призначив йому 8 років тюрми.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Згідно з повідомленням, зловмисником виявився місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення був залучений ФСБ до співпраці. Він намагався встановити і відправити до РФ локації бліндажів та інших фортифікаційних споруд ЗСУ поблизу Миколаєва.

Отриману інформацію загарбники планували використати для підготовки ракетно-артилерійських обстрілів позицій українських захисників. Комунікацію з ФСБ зрадник здійснював у месенджері через "зв’язкового", яким виявся адміністратор цього ж Телеграм-каналу.

На підставі зібраних доказів суд визнав ворожого інформатора винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань);

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Суд врахував співпрацю колаборанти зі слідством і призначив йому 8 років тюрми.

Співробітники СБУ затримали зловмисника наприкінці червня 2022 року під час контрдиверсійних заходів на прифронтових територіях регіону.