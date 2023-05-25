"Зливав" позиції захисників Маріуполя: ще один ворожий інформатор проведе 10 років за ґратами

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного прихильника рашизму, який передавав окупантам локації Сил оборони на півдні України. Зловмисником виявився проросійськи налаштований мешканець Полтавщини.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, у спілкуванні зі своїми знайомими з Маріуполя він "в темну" збирав інформацію про місця базування та переміщення захисників міста на початку повномасштабного вторгнення.

Отримані відомості передавав через Фейсбук так званій "уповноваженій з прав людини ДНР", яка входить до складу окупаційної адміністрації у захопленій частині Донеччини. Надалі фейкова "омбудсменка" переправляла розвіддані командуванню російських військ на східному фронті.

Співробітники СБУ затримали ворожого інформатора у березні 2022 року під час контрдиверсійних заходів на території Полтавщини.

За результатами слідчих дій, було виявлено також дописи із символікою комуністичного тоталітарного режиму, які він поширював через соцмережу.

За матеріалами СБУ, суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації);

ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів).

Йому призначено 10 років тюрми.

Нагадаємо, раніше контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного учасника розгалуженої агентурної мережі ФСБ у Донецькій області. Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони в районах Бахмута, Авдіївки і Торецька.