"Зливав" позиції ЗСУ і планував вступити до лав окупантів: СБУ затримала контрактника у Миколаївській області (ВІДЕО)

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного російського агента у ході спецоперації у прифронтових районах Миколаївської області. Ним виявився контрактник однієї з військових частин, дислокованих на території регіону.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, у лютому 2023 року він за власної ініціативи вийшов на спецслужбу РФ, якій запропонував свою допомогу у війні проти України, а також висловив бажання вступити до лав окупантів.

"Щоб встановити зв’язок з агресором, він "звернувся" до своєї сестри, яка проживає в Росії і перебуває у близьких стосунках з посадовцем окупаційних угруповань. Ним виявився заступник командира з військово-політичної роботи 83-го окремого ремонтно-відновлювального батальйону ЗС РФ Володимир Снєговський", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з ворогом жінка познайомилась після тимчасового захоплення одного із селищ на Херсонщині, де проживала на початку повномасштабного вторгнення.

Під час звільнення району вона вирішила тікати разом із загарбниками, а потім оселилася в РФ, де продовжила "спілкування" зі Снєговським. Встановлено, що саме він передав інформацію про її родича кадровому співробітнику російської спецслужби, який потім вийшов на прямий зв’язок з фігурантом.

За даними слідства, ворожий агент виконував вказівки свого "куратора" щодо збору даних про дислокацію підрозділів ЗСУ у Миколаївській та Вінницькій областях. Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

Також зрадник обговорив з представником російської спецслужби умови переходу за лінію фронту і здачу в полон.

Втім контррозвідники СБУ своєчасно викрили зловмисника, поетапно задокументували його злочинні дії і затримали в одній з адміністративних будівель під час виконання розвідувального завдання.

При обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон зі встановленим анонімним месенджером, який він використовував для спілкування з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини російського агента, який в умовах війни проводив розвідувально-підривну діяльність проти України. Держзрадник проведе 15 років за ґратами.