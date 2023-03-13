"Зливав" рашистам інформацію про переміщення ЗСУ на Дніпропетровщині: СБУ затримала ворожого інформатора

Служба безпеки викрила ще одного поплічника рашистів у ході контрдиверсійних заходів у Дніпропетровській області. Зловмисник збирав розвіддані про оборону регіону.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, зловмисник за власної ініціативи оприлюднював у проросійських пабліках фото- та відеоматеріали місць базування Сил оборони в регіоні. Таким чином він потрапив у поле зору російських спецслужб, які запропонували йому співпрацю за гроші, які потім надсилали на його банківську картку.

"За вказівками ворога він виходив на місцевість і приховано фотографував переміщення підрозділів ЗСУ на території області. Насамперед агресора цікавила інформація про можливе переміщення колон з військовою технікою іноземного виробництва", - йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, розвіддані російські загарбники планували використати для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

Контррозвідники СБУ затримали ворожого інформатора на спробі передачі закритих відомостей окупантам.

За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Синельниківського району, який публічно підтримував збройну агресію РФ проти України. Свої прокремлівські погляди він розповсюджував з власного акаунту у соцмережах.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання фігуранта та виявили комп’ютер та мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру. Наразі зловмисник під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, раніше кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одну поплічницю агресора у ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах півдня України. Зловмисниця збирала інформацію про місця базування Сил оборони і розташування критичної інфраструктури на території Миколаївщини.