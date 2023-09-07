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Злочинність
Дата публікації

Зловмисники незаконно збували російські автомати та вибухівку криміналітету

СБУ блокувала два канали підпільного продажу зброї
СБУ блокувала два канали підпільного продажу зброї

Служба безпеки запобігла незаконному продажу зброї та боєприпасів з Дніпропетровської та Херсонської областей. У результаті оперативних заходів затримано організаторів двох підпільних каналів збуту засобів ураження, які продавали зброю, здобуту у місцях колишніх боєзіткнень на території деокупованих районів.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що серед вилученого у зловмисників – вибухівка, бойові гранати, протитанковий гранатомет і автомати Калашникова російського виробництва.

"Встановлено, що, наприклад, російський автоматичний карабін АК-12 вони хотіли продати за майже 60 тис. грн, а вартість гранатомета оцінювали у 14,5 тис. грн", - зауважили в СБУ.

За даними слідства, зловмисники підшукували своїх клієнтів через власні зв’язки серед представників кримінального середовища.

Так, на Дніпропетровщині затримано одного з фігурантів, який підготував до продажу цілий арсенал "трофейних" засобів ураження.

Зброю та боєприпаси він зберігав у власному помешканні, в якому виявлено:

  • ручний кулемет Калашникова;
  • 2 автомати: АК-12 та АК-74;
  • 8 гранатометних пострілів;
  • ​9 бойових гранат;
  • вибухові речовини з детонатором;
  • ​понад 1 тис. набоїв різного калібру.

Крім того, зі схрону зловмисника вилучено понад 40 артилерійських снарядів.

На Херсонщині затримано ще одного фігуранта, який намагався незаконно продати автомат Калашникова з набоями та російський гранатомет типу "РШГ-2".

Також під час обшуків у приватному помешканні затриманого вилучено:

  • гранати РГД-5;
  • ​гранатометні постріли;
  • набої калібру 5,45.
Фото 2 — Зловмисники незаконно збували російські автомати та вибухівку криміналітету
Фото 3 — Зловмисники незаконно збували російські автомати та вибухівку криміналітету
Фото 4 — Зловмисники незаконно збували російські автомати та вибухівку криміналітету
Фото 5 — Зловмисники незаконно збували російські автомати та вибухівку криміналітету
Фото 6 — Зловмисники незаконно збували російські автомати та вибухівку криміналітету
Фото 7 — Зловмисники незаконно збували російські автомати та вибухівку криміналітету
Фото 8 — Зловмисники незаконно збували російські автомати та вибухівку криміналітету

"На підставі зібраних доказів обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою", - підкреслили в СБУ.

Там додали, що зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.

Як повідомили в СБУ, усі вилучені засоби ураження планується передати на потреби Сил безпеки та оборони України.

Раніше Служба безпеки нейтралізувала на Київщині злочинне угруповання, яке збувало оптові партії важких наркотиків і психотропів за кордон. У зловмисників вилучено понад 20 тонн прекурсорів для виготовлення "товару" і майже 150 кг психотропної речовини – мефедрон на загальну суму понад 30 млн грн.

Автор:
Світлана Манько