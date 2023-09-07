Зловмисники незаконно збували російські автомати та вибухівку криміналітету

Служба безпеки запобігла незаконному продажу зброї та боєприпасів з Дніпропетровської та Херсонської областей. У результаті оперативних заходів затримано організаторів двох підпільних каналів збуту засобів ураження, які продавали зброю, здобуту у місцях колишніх боєзіткнень на території деокупованих районів.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що серед вилученого у зловмисників – вибухівка, бойові гранати, протитанковий гранатомет і автомати Калашникова російського виробництва.

"Встановлено, що, наприклад, російський автоматичний карабін АК-12 вони хотіли продати за майже 60 тис. грн, а вартість гранатомета оцінювали у 14,5 тис. грн", - зауважили в СБУ.

За даними слідства, зловмисники підшукували своїх клієнтів через власні зв’язки серед представників кримінального середовища.

Так, на Дніпропетровщині затримано одного з фігурантів, який підготував до продажу цілий арсенал "трофейних" засобів ураження.

Зброю та боєприпаси він зберігав у власному помешканні, в якому виявлено:

ручний кулемет Калашникова;

2 автомати: АК-12 та АК-74;

8 гранатометних пострілів;

​9 бойових гранат;

вибухові речовини з детонатором;

​понад 1 тис. набоїв різного калібру.

Крім того, зі схрону зловмисника вилучено понад 40 артилерійських снарядів.

На Херсонщині затримано ще одного фігуранта, який намагався незаконно продати автомат Калашникова з набоями та російський гранатомет типу "РШГ-2".

Також під час обшуків у приватному помешканні затриманого вилучено:

гранати РГД-5;

​гранатометні постріли;

набої калібру 5,45.

"На підставі зібраних доказів обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою", - підкреслили в СБУ.

Там додали, що зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.

Як повідомили в СБУ, усі вилучені засоби ураження планується передати на потреби Сил безпеки та оборони України.

Раніше Служба безпеки нейтралізувала на Київщині злочинне угруповання, яке збувало оптові партії важких наркотиків і психотропів за кордон. У зловмисників вилучено понад 20 тонн прекурсорів для виготовлення "товару" і майже 150 кг психотропної речовини – мефедрон на загальну суму понад 30 млн грн.