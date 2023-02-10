Зловживання на Житомирській митниці: 5 інспекторів митного посту отримали підозри (ФОТО)

Служба безпеки та Державне бюро розслідувань ліквідували нову корупційну схему на Житомирській митниці. Правоохоронці повідомили про підозру 5 головним інспекторам митного посту - це майже половина митників, які працювали на зміні.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, протиправна діяльність чиновників призвела до збитків державі щонайменше на 3,5 млн грн.

За даними слідства, посадовці займалися махінаціями при митному оформленні вантажних автомобілів. Зокрема, вони занижували розмір платежів під час розмитнення автівок, які імпортували з ЄС.

"Схема" працювала завдяки комерційній фірмі, що займається імпортом. Ця фірма надавала митникам підроблені іноземні технічні паспорти з виправленими датами виробництва та першої реєстрації вантажівок. Через такі маніпуляції автомобілі "молодшали", а обов’язкові митні платежі до держбюджету кардинально зменшувалися.

"Митники, зловживаючи службовим становищем, "не помічали" цих порушень та не здійснювали належну перевірку поданих до розмитнення документів", - йдеться у повідомленні.

У ході досудового розслідування задокументовано ввезення та оформлення в режимі "імпорт", а потім продаж доброчесним покупцям більше ніж двох десятків вантажних автомобілів.

Правоохоронці перевіряють, чи причетні інші службові особи митниці до корупційної схеми і проводять слідчі дії на митному посту, який фігурує у злочинній схемі. Зокрема, вони вилучають документацію та електронні носії інформації, що можуть містити докази протиправної діяльності.

Наразі 5 головним інспекторам митного посту "Житомир Центральний" повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом.

Нагадаємо, Служба безпеки та Державне бюро розслідувань у взаємодії з Офісом генпрокурора проводять в п'ятницю, 10 лютого, масштабну спецоперацію по всій вертикалі митниці — від ранку тривають обшуки.