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ЗМІ оприлюднили відео, де нібито голова Харківського окружного адміністративного суду Панченко отримує хабаря

ЗМІ оприлюднили відео, де нібито голова Харківського окружного адміністративного суду Панченко отримує хабаря
Суддя Ольга Панченко

У мережі з'явились відео, на яких, як стверджується, голова Харківського окружного адміністративного суду Ольга Панченко у 2020 році отримує хабар в 10000 доларів від адвоката за за тиск на підлеглу суддю Заічко у справі ЖБК "Слайс" про забудову 13 гектарів лісу. Відео опублікували "Українські Новини".

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"На відео зафіксовано обговорення Панченко з адвокатом суми коштів, яку вони планували передати судді Заічко за прийняття "правильного" рішення у справі та розмову, в ході якої Панченко пропонує Заічко хабаря. При цьому адвокат знаходиться у кімнаті відпочинку та чує деталі їх спілкування, після чого виходить та передає Панченко пакет з винагородою. За інформацією Заічко, в матеріалах справи іде мова про десять тисяч доларів, з яких три тисячи Панченко планувала передати судді, а сім — залишити собі," – йдеться у матеріалі "Українських Новин".

За інформацією видання, відео були зняті в кабінеті голови Харківського ОАС Панченко, де працювала встановлена нею ж камера відеоспостереження, яка також фіксувала всі розмови.

"Із зрозумілих причин, ці матеріали не були додані до справи захисниками Панченко. Їх було вирішено оприлюднити через те, що колегія суддів ВАКС у складі Танасевич, Сікора, Гавриленко нібито налаштована винести виправдувальний вирок Панченко," – стверджують "Українські Новини".

Кримінальна справа щодо Панченко розглядається в Вищому антикорупційному суді за ініціативою самої Заічко. Наразі ВАКС закінчив з’ясування обставини і перейшов до дебатів. Прокуратура просить для обвинуваченої Панченко покарання у вигляді 6 років позбавлення волі із конфіскацією майна.