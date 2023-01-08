ЗМІ розповіли, як російському наркобарону Щипцову до останнього часу вдавалося уникнути екстрадиції з України

Наркобарона, за даними ЗМІ, тривалий час покривав найвпливовіший співробітник прокуратури Артем Петрашкін

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Росіянина Олександра Щипцова (Яшина), який довгий час перебуває в розшуку Інтерполу за торгівлю наркотиками і проживав в Україні, зараз затримано українськими силовиками і активно намагається уникнути видворення з країни. Донедавна у глави російського наркосиндикату “Хімпром” справи просувалися непогано, проте з початком повномасштабної війни Росії проти України все змінилося.

Про це пише "Апостроф" із посиланням на видання politeka.

У матеріалі йдеться про те, що як стало відомо журналістам від джерела в правоохоронних органах, легалізація та процвітання Щипцова в Україні стали можливими через те, що останній ще у 2019 році активно співпрацював зі співробітником прокуратури Артемом Петрашкіним.

Артем Петрашкін

Артем Петрашкін, за даними ЗМІ, неодноразово ставав об'єктом для журналістських розслідувань.

Як пише "Апостроф", ще 2014 року відомий український журналіст Михайло Ткач у своєму відеоблозі розповідав про елітні автомобілі, на яких їздять службовці прокуратури. Тоді Петрашкін працював помічником першого заступника Генерального прокурора Миколи Герасимюка та був помічений журналістами, коли він приїжджав до прокуратури на розкішному джипі.

Артем Петрашкін приїжджає до прокуратури на джипі з водієм

Вже у 2019 році Петрашкін фігурував у списках радників міністра юстиції Дениса Малюськи. Примітно, що на той час значився він уже співробітником СБУ, яка і взяла в обіг “Хімпром”.

Останнім часом слід Петрашкіна губиться. 2019 року він припинив займатися адвокатською діяльністю, але вже через рік відновив дію своєї ліцензії.

Найсвіжіша згадка Петрашкіна у ЗМІ – розслідування "Вістей" " Фонд гарантування вкладів продає біля Києва землю в 27 разів дешевше". Там Артем Петрашкін згадується як неодноразовий переможець земельних аукцинів.

У матеріалі йдеться, що нібито саме Петрашкіну Щипцов здав усіх своїх спільників наркокартелем “Хімпром”, після чого їх усіх затримали українські спецслужби. Щипцов розповів про все: про схеми роботи, способи транспортування наркотиків, отримання грошей, а також поіменно назвав усіх своїх "колег" і забезпечив Петрашкіна інформацією, яка дозволила їх затримати та порушити проти них кримінальні справи.

Крім цього, Щипцов з Петрашкіним привласнили собі гроші колишніх "колег" Щипцова по "Хімпрому" - на суму близько 16 мільйонів доларів. Серед тих, хто фігурує у списках жертв Святослав Мороз, Вікторія Жадовець, Андрій Кушнеров, Андрій Вігель, Олександр Гаврилов, Максим Нагара та багато інших (див. фото) – усі вони так чи інакше були пов'язані з діяльністю угруповання Щипцова в Україні.

Списки тих, кого Щипцов здав Петрашкіну

На додачу до всього іншого Щипцов не посоромився і обікрав свого брата - його квартиру обчистили підручні. (на фото) ватажка "Хімпрому" і винесли звідти 3,6 мільйона доларів готівкою.

Тим часом, СБУ не спала. Отримавши всю необхідну інформацію, силовики провели успішний рейд Усього було затримано близько двадцяти осіб, проведено 80 обшуків, вилучено гроші, золото та прикраси на $5 млн, чорну бухгалтерію, наркотики, вогнепальну зброю, вибухівку, спецтехніку. Крім того, силовики знайшли 10 кг психотропної речовини альфа PVP, 5 кг мефедрону, понад 5 кг амфетаміну загальною вартістю за цінами «чорного ринку» понад 20 млн грн.

Мережа спільників Щипцова, яку він "здав" Петрашкіну в обмін на заступництво

Після того, як проти решти учасників банди було порушено кримінальні провадження, саме Щипцов залишився одноосібно очолювати “Хімпром” та продовжувати торгівлю наркотиками в Україні. Прикривав його дії той самий Артем Петрашко. Він же сприяв отриманню Щипцовим українських документів.

Нагадаємо, за даними українського адвоката Дмитра Каленова щомісячний обіг угруповання "Хімпром" в Україні сягав 20 мільйонів доларів.

Проте вже за рік угода Щипцова з Петрашкіним ризикувала бути оприлюдненою. 2020 року активісти мітингували під офісом Генпрокурора з вимогою припинити злочинну діяльність “Хімпрому” в Україні. На мітингу неодноразово звучали імена як Щипцова, і Петрашкіна. Останнього закликали припинити покривати злочинну діяльність російського наркобарона.

Однак після початку повномасштабної війни Росії проти України все змінилося для Щипцова. Втративши заступництво Петрашкіна, який останнім часом перекваліфікувався на адвоката, Щипцов протягом одного року втратив усі документи, які легалізували його перебування в Україні, а силовики активізували розслідування справи “Хімпрому”, розпочату ще 2019 року.

Наразі Олександра Щипцова затримано спецслужбами і перебуває у Волинському міграційному центрі для тимчасового утримання осіб без громадянства і безуспішно намагається уникнути екстрадиції. Він уже намагався підкупити начальника центру Валерія Демчука, пропонуючи йому 500 тисяч доларів за отримання документів, проте він відмовився.