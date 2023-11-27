Зможе вийти під заставу: ВАКС заарештував колишнього заступника Щиголя

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 10 млн грн для колишнього заступника голови Держспецзв'язку Віктора Жори, якого НАБУ і САП разом із ексголовою служби Юрієм Щиголем підозрюють у заволодінні державними коштами у розмірі 62 млн грн.

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Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Згідно з повідомленням, рішення суду відповідає клопотанням детективів НАБУ та САП, які просили взяти Жору під варту.

Нагадаємо, 23 листопада ВАКС заарештував на два місяці колишнього очільника Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації Юрія Щиголя. Через добу за Щиголя було внесено заставу у 25 мільйонів гривень і він вийшов з СІЗО.

За даними слідства, протягом 2020-2022 років власник групи компаній, у змові з керівництвом Держспецзв’язку, розробив схему маніпуляцій з бюджетними коштами, призначеними для закупівлі обладнання та програмного забезпечення.

Прокурор САП Ігор Ткач повідомив, що у 2020 році власник групи компаній Роман Коваль обговорював можливі схеми в службі з кандидатом на той час на посаду заступника Держспецзв'язку Віктором Жорою. У січні 2021 року, Коваль, Жора і Щиголь визначили три приватні компанії – "Сембер трейд", "Інсайд Солюшенс" і "Білінгтек" для проведення закупівлі програмного забезпечення.

Сам процес закупівлі був засекречений, при цьому компанія "Білінгтек" була представлена як конкурент, тоді як перші дві були заздалегідь визначені як переможці. У наступні 2021-2022 роки "Сембер трейд" і "Інсайд Солюшенс" уклали договори на постачання програмного забезпечення та послуг на загальну суму понад 285 млн грн з ДП "УСС", а реальна вартість програмного забезпечення складала 223 млн грн.

Різницю у 62 млн грн. члени оборудки привласнили і вивели за кордон, щоб пізніше розділити між собою.