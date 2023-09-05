Знімала стратегічні об’єкти під виглядом "селфі": у Харкові затримали агентку РФ

Служба безпеки затримала ще одну російську інформаторку, яка коригувала російські повітряні атаки по Харкову. Саме за її координатами влітку 2022 року загарбники здійснили ракетний удар по виробничих цехах місцевого заводу енергетичної галузі України.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що для того, щоб скоригувати ворожу атаку РФ, зловмисниця сфотографувала себе на фоні промислового об’єкта з прив’язкою до місцевості й відправила фото агресору.

"Ворожою коригувальницею виявилась працівниця постраждалого підприємства, яку ФСБ залучила до співпраці під час її поїздки до Москви ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Після 24 лютого минулого року на неї вийшов представник російської спецслужби і поставив завдання передавати йому геолокації українських захисників та критичної інфраструктури у місті", - зауважують в СБУ.

За даними слідства, для комунікації з агресором жінка використовувала популярний месенджер, а для конспірації постійно змінювала мобільні телефони.

"Для передачі координат українських об’єктів фігурантка робила навпроти них "селфі", потім відправляла фото до ФСБ і після цього одразу видаляла знімки з телефону. Щоб замаскувати підривну діяльність на користь ФСБ, їхня поплічниця активно публікувала у соцмережах власні коментарі, в яких демонстративно критикувала військово-політичне керівництво РФ", - підкреслюють правоохоронці.

Однак, їй це не допомогло. Співробітники СБУ затримали зловмисницю під час виконання нею нового ворожого розвідзавдання.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми", - зауважили в СБУ.

Нагадаємо, Служба безпеки зібрала доказову базу на трьох російських інформаторів, які коригували повітряні атаки РФ по Донецькій та Дніпропетровській областях. Зловмисники отримали 14, 12 та 9 років ув’язнення.