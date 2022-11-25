"Жовтневий палац" та готель "Дружба": чиновників КМДА підозрюють у незаконній передачі із державної власності 12 об’єктів нерухомості

Двох колишніх чиновників КМДА підозрюють у тому, що вони допомогли незаконній передачі із державної власності 12 об’єктів нерухомого майна загальною вартістю майже 267 млн, серед яких "Жовтневий палац", учбово-спортивна база "Святошин" та готель "Дружба".

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Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що ще двом колишнім начальникам головного управління комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

"За даними слідства, підозрювані, діючи в інтересах Федерації професійних спілок України та підконтрольних їй юридичних осіб, за відсутності правовстановлюючих документів, які б підтверджували право власності приватних структур на об’єкти нерухомого майна, підписували накази про оформлення на них права колективної власності", - зазначають у прокуратурі.

Таким чином із державної власності вибули 12 об’єктів нерухомого майна – майнові комплекси загальною вартістю майже 267 млн грн площею понад 47 347 тис м кв, серед яких "Жовтневий палац", учбово-спортивна база "Святошин" та готель "Дружба".

"В межах розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи Федерації професійних спілок України, ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", ПрАТ "Укрпрофтур" та інших підконтрольних їм юридичних осіб з 1992 року по теперішній час, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснюють незаконне привласнення та відчуження курортно-оздоровчих, спортивних та інших державних комплексів, які перебувають у їхньому відданні. Такими діями державі спричинено збитки в особливо великих розмірах", - підкреслили в прокуратурі.

Зазначається, що досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за оперативного супроводу співробітників ДКІБ СБУ.