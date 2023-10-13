Зрадниця, яка "наводила" російські ракети на оборонні підприємства Кіровоградщини, отримала довічне ув’язнення

За матеріалами Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримала ще одна агентка ФСБ, яка "зливала" в РФ локації військової та критичної інфраструктури на Кіровоградщині.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, зловмисниця надавала російським окупантам координати об’єктів для здійснення ракетних ударів по території Кіровоградської області.

Серед основних цілей ворога були підприємства Укроборонпрому та нафтопереробної галузі.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю у березні цього року "на гарячому" під час фотографування одного з місцевих заводів.

"За даними слідства, засудженою є мешканка Олександрійського району, яку ФСБ дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення РФ. Для збору розвідданих фігурантка об’їжджала територію області й приховано фіксувала локації українських об’єктів з прив’язкою до місцевості", - зазначили в СБУ.

Отриману інформацію жінка пересилала у вигляді текстових повідомлень через месенджер своєму "зв’язковому". Ним виявився її знайомий – бойовик окупаційних угруповань РФ, який воює на східному фронті.

Далі він "звітував" своєму російському куратору з ФСБ.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російськими окупантами.

На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

За матеріалами української спецслужби суд призначив зрадниці найвищу міру покарання – довічне позбавлення волі.

Раніше Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного російського агента, який збирав розвіддані про місця розташування Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури у східних та західних регіонах України. Суд призначив йому покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.