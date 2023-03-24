Зрадницю, яка корегувала ворожий по позиціям ЗСУ засудили на 11 років

Під час слідства СБУ встановила, що жінка у травні-червні 2022 року була активною учасницею проросійських Телеграм-каналів, в яких поширювала інфрмацію про місце розташування бойових позицій і пересування ЗСУ, та зазначала конкретні координати.

Під час слідства було встановлено, що на той час вона працювала на одному із підприємств оборонної сфери, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Саме за її наводкою окупанти завдали ракетні удари по чотирьох інфраструктурних об’єктах у Миколаєві. Серед них – місцеві лікарні.

54-річну зрадницю затримали у липні 2022 року і взяли під варту.

Миколаївська обласна прокуратура довела вину зрадниці у несанкціонованому поширенні інформації про розташування підрозділів ЗСУ та визнанні правомірною і виправдуванні збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 114-2, ч. 1, 3 ст. 436-2 КК України).

Їй призначено покарання – 11 років позбавлення волі.

Вчора контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента у результаті спецоперації на Житомирщині. Зловмисником виявився колишній заступник командира однієї з українських військових частин.