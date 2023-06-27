Зрадник, який шпигував за артилерією ЗСУ під Авдіївкою, отримав 10 років тюрми

Служба безпеки довела вину ще одного поплічника окупантів, який передавав росіянам координати Сил оборони у фронтових районах Донеччини. На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним у несанкціонованому поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України). Суд призначив йому 10 років тюремного ув’язнення.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисником виявився мешканець Мирнограда. Зрадник намагався виявити і "злити" російським окупантам місця дислокації особового складу ЗСУ, а також артилерійські позиції та логістичні шляхи українських військ на Авдіївському напрямку.

Співробітники СБУ затримали ворожого інформатора у лютому цього року під час контрдиверсійних заходів.

Завданням інформатора було обходити прифронтову територію Покровського району та приховано фіксувати локації українських захисників. Зібрані відомості він переправляв на тимчасово окуповану частину Донеччини через месенджер "Телеграм".

Правоохоронці встановили, що на бік окупантів чоловік перейшов наприкінці 2022 року. Його залучив до співпраці представник підконтрольного загарбникам "розвідуправління ДНР".

У поле зору ворога чоловік потрапив через свою активність в російських соцмережах, де після початку повномасштабного вторгнення РФ публікував антиукраїнські коментарі.

Нагадаємо, на Миколаївщині затримали ще одного інформатора, який передавав окупантам місця дислокації Сил оборони. За матеріалами СБУ, суд призначив йому 8 років тюрми.