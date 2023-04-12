Зрадникам, які переправляли техніку РФ через Дніпро, повідомлено про підозру

Херсонська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру трьом місцевим мешканцям, колишнім працівникам річпорту. Їх звинувачують у пособництві країні-агресору (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Підозрювані – колишні працівники філії "Херсонський річковий порт" АСК "Укррічфлот" під час тимчасової окупації міста погодилися співпрацювати з окупаційною владою. Один з них обійняв посаду директора захопленої філії підприємства, повідомляє Офіс генпрокурора України.

Так званий "директор" перереєстрував підприємство відповідно до вимог російського законодавства та сприяв введенню в обіг рубля у Херсоні.

Підозрювані виконували вказівки окупаційної влади, діючи в інтересах збройних сил РФ, допомагали інженерним військам в облаштуванні понтонної переправи. Також вони організували та забезпечили реконструкцію вантажної баржі для перевезення військової техніки, вилучили у працівників транспортні засоби, які перебували в їх користуванні, для потреб ворожих військ.

Окрім того, вони забезпечували переправлення російської техніки через річку Дніпро і допомагали вивозити майно підприємства на тимчасово окуповану територію. Також зрадники забезпечували окупантів дизельним пальним на майже 300 літрів.

Повідомляється, що під час проведення обшуків правоохоронці знайшли паспорти РФ, російську атрибутику, комп'ютерну техніку, боєприпаси.

Слідчі Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру у державній зраді та участі у терористичній організації колишній судді Ленінського райсуду Донецької області, яка працює на окупантів у Маріуполі. Вона підозрюється в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України) та державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).