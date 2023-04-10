Зрадникам, які вступили до "народної міліції ДНР" присудили 15 років за ґратами

За обвинуваченням Полтавської обласної прокуратури двох жителів Горлівки Донецької області визнано винними у державній зраді, колабораційній діяльності та участі у не передбаченому законом збройному формуванні (ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1, ч. 2 ст. 260 КК України). До набрання вироком законної сили вони перебуватимуть під вартою.

Чоловікам призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 10 років, повідомляє Офіс генпрокурора України.

Повідомляється, що у лютому 2022 року громадяни України добровільно вступили до "народної міліції ДНР", де служили в одній із мотострілкових бригад. Їм видали камуфляжну форму зразка збройних сил РФ і зброю.

Перебуваючи у Донецькій області, вони виконували накази командирів російської армії та незаконного збройного формування, здійснювали окупацію захоплених територій України та інженерно-технічне облаштування позицій. Один із засуджених займався евакуацією поранених і вбитих військовослужбовців країни-агресора.

Служба безпеки перехопила чергові російські документи, які свідчать, що терористи "ДНР" "намалювали" собі іноземних спостерігачів на фейковому референдумі "заднім числом".