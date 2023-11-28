Зустріне Новий рік у СІЗО: Коломойського залишили під вартою ще на два місяці

Шевченківський районний суд Києва у вівторок, 28 листопада, продовжив термін тримання під вартою олігарха Ігоря Коломойського до 26 січня 2024 року

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Про це повідомляє "Економічна правда".

Адвокати Коломойського просили змінити умови тримання підзахисного та призначити йому додаткове лікування, посилаючись на рекомендації медика.

За словами лікаря, Коломойський має гепатоз печінки, панкреатит, цукровий 2 типу, гіпертонічну хворобу, ішемічну хворобу, недостатність легеневої артерії, серцеву недостатність 1 ступеня та пахову грижу.

Проте суд залишив Коломойського під вартою до 26 січня, із можливістю внесення застави у 3 млрд 700 тис. грн, та постановив надавати йому лікарську допомогу.

На поруки Коломойського пропонували взяти, зокрема, гендиректор медіахолдингу 1+1 Ярослав Пахольчук та ведучий "1+1" Ігор Циганик, депутат від "Слуги народу" Артем Ковальов, головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький та інші.

Водночас сам бізнесмен заявив, що заставу вносити не буде.

Що відомо про справи, пов’язані з Коломойським

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки за оперативного супроводу Служби безпеки України та процесуального керівництва Офісу генерального прокурора повідомили Коломойському про підозру в шахрайстві та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.

2 вересня Шевченківський райсуд відправив Коломойського під варту з можливістю вийти під заставу в 509 мільйонів гривень, чого бізнесмен робити не став і був поміщений у ізолятор Служби безпеки України в Києві. 15 вересня суд збільшив суму застави до 3,9 мільярда гривень, наразі вона залишається актуальною.

В рамках цієї справи Коломойському інкримінують шахрайство та легалізацію у 2013-2020 роках 570 мільйонів гривень шляхом їх виведення за кордон з використанням підконтрольної банківської інфраструктури.

Окрім цього, бізнесмена підозрюють в незаконному заволодінні в 2013-2014 роках 5,8 мільярда гривень шляхом фіктивного внесення готівки до каси ПриватБанку, співвласником якого він був. Як вважає слідство, внаслідок підробки документації кошти банку у дійсності зараховувалися на особистий рахунок Коломойського.