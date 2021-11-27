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Зятя главы сельсовета подозревают в мошенничестве по продаже госземли на $600 тысяч
Зять главы одного из сельсоветов Киевской области вместе с сообщником обещали предпринимателю, что смогут положительно решить вопрос о выделении земельных участков.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.
Правоохранители сообщили двум лицам о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах.
"По данным следствия, зять главы одного из сельсоветов Киевской области вместе с сообщником обещали предпринимателю, что смогут положительно решить вопрос о выделении земельных участков", — говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Речь шла о передаче 1,2 га земель на территории Киевской области, которые находятся в собственности Государственного агентства лесных ресурсов Украины. За эту услугу предприниматель должен передать им 600 тысяч долларов США.
Правоохранители задержали обоих при получении части денежных средств в сумме 300 тысяч долларов США.
Подозреваемым избраны меры пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога 13,9 млн грн и 3 млн грн.
Отмечается, что досудебное расследование осуществляется Государственным бюро расследований оперативного сопровождения ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.
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