Переказ криптовалюти це як передача готівки в темряві, без свідків. Якщо біткоїни лежать у вашому власному гаманці й ключі є тільки у вас, це справді готівка в кишені. Щоб віддати її іншому, біржа не потрібна. Але слід залишається. В інтернеті видно час, суму й адреси обох учасників переказу. Не видно іншого — хто стоїть за цими адресами.

Dilo пояснює, як ця технологія працює в чистому вигляді і чому державі так складно до неї дотягнутися.

Приватність і бізнес

Криптовалюта народжувалася як історія про приватність: ніхто не мусить знати, скільки у вас грошей, кому ви їх надсилаєте і хто ви взагалі. Таку ідею уособлює таємничий творець біткоїна Сатоші Накамото. Досі невідомо, хто це і чи існував він взагалі. Втім, система, яку він створював, щоб не було посередників між людьми, змінилася. У крипту прийшов бізнес. З'явилися біржі, платформи й сервіси, які беруть на себе складну частину технології. Ціна зручності — приватність. Binance знає про клієнта стільки ж, скільки банк: ви самі надаєте йому всі дані під час реєстрації.

Виходить, на крипті заробляють приватні інвестори й такі платформи, а держава — ні. Заборонити цей ринок неможливо, тож держава вирішила його контролювати. Але контролювати вона зможе не саму крипту, а місця, де вона перетворюється на гривню.

Цього чекали п'ять років

Україна приєдналася до ЄС та інших країн, які легалізували криптовалюти. На це знадобилося 5 років. 25 листопада 2026 року Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Тепер він чекає на підпис президента. Коротко про те, що він запроваджує:

- Біржі й обмінники мають пройти авторизацію. НБУ наглядатиме за обміном крипти на гривню.

- Біржі звітуватимуть податковій. Сервіси щороку подаватимуть дані про клієнтів та їхні операції.

- Адреси гаманців зможуть пов'язати з людьми. НКЦПФР (Нацкомісія з цінних паперів) зіставлятиме дані сервісів із записами в блокчейні.

- З річного прибутку фізосіб — 18% ПДФО і 5% військового збору.

- Прибуток за рік у межах однієї мінімальної зарплати не оподатковується. Обмін крипти на крипту — теж.

- Для раніше придбаної крипти можна обрати податок у розмірі 10% від суми продажу.

- Платити за товари й послуги в Україні в USDT (криптодолар) не дозволять.

- Може з'явитися багато криптогривень від різних емітентів — банків, платформ тощо. Такими монетами можна буде розраховуватися.

- Обмін крипти на гривню без уповноваженого посередника вважатимуть незаконним.

- Обмінник зможе перевірити в ролі клієнта. Регулятор матиме право імітувати купівлю крипти або отримання послуги.

Які плюси легалізації

Окрім податків, це те, що криптокомпанії тепер можуть працювати відкрито й легально. Банки та фінтех можуть додавати крипту до своїх послуг: у monobank, наприклад, розглядають інтеграцію — про це Олег Гороховський сказав у коментарі на dev.ua. Інтерес до крипти в компанії був давно, але законно працювати не було як.

Другий плюс: люди, які чули про крипту лише в новинах про шахраїв і хакерів, спробують її через той самий monobank. Visa і Mastercard уже не перший рік інтегрують блокчейн і стейблкоїни (криптовалюти, прив'язані до курсу долара та євро). Це швидко і зручно, тож дуже скоро стане масовою технологією.

Для кого легалізація це негатив

Для тих, хто тримає крипту саме тому, що не довіряє банкам і державі. Або не хоче ділитися прибутком у вигляді податків. Тепер їм буде складніше — але це не означає, що вони відмовляться від приватності.

Чи підуть люди до легальних обмінників?

Тут усе впирається в папери. Аналітик Traders Union Михайло Ігнатенко в коментарі Dilo каже: для багатьох власників крипти головне питання: як підтвердити, скільки вони за неї заплатили. Хтось роками купував активи напряму в інших користувачів або через обмінники й не зберігав документів. Хтось купив крипту ще у 2017–2018 роках, а біржа, де зберігалася історія операцій, уже закрилася.

Немає чим довести витрати — немає з чого рахувати прибуток. Для таких випадків закон і передбачив перехідний варіант: 10% від усієї суми продажу. Навіть якщо продали дешевше, ніж купили. І навіть після сплати податку фінмоніторинг не зникає: банк усе одно може запитати про походження коштів.

"Поки що держава краще прописала, як збирати податки, ніж те, як має працювати легальний крипторинок", — каже Ігнатенко.

Бізнесу закон дає змогу повноцінно працювати з банками й залучати інвестиції. Але якщо легальність виявиться дорогою і складною, частина клієнтів, за словами аналітика, залишиться в сірих обмінниках. Тому й оцінку в 15 млрд грн додаткових надходжень до бюджету, яку озвучили в парламенті, Ігнатенко вважає надто оптимістичною.

Чому державі буде складно?

Бо в цій мережі немає начальника.

Біткоїн, ефір і сотні інших криптовалют не контролює жодна держава, жоден банк, жодна людина. Це децентралізована мережа: вона живе на багатьох комп'ютерах у різних країнах і тримається на людях, які між собою не пов'язані. Надіслати комусь крипту можна за лічені секунди, і ніхто не мусить питати дозволу.

Далі — міксери. Сервіси, які навмисно сплутують слід криптовалюти й максимально ускладнюють відстеження. Ними користуються хакери, коли відмивають вкрадене. Ними ж може скористатися будь-хто, хто не хоче показувати свої статки.

Тож держава тримає лише одну точку це вихід із крипти в реальні гроші. Саме там стоять авторизовані біржі, банки, звіти податковій і перевірки гаманців. Усе, що відбувається до цієї точки, для регулятора це набір адрес без імен.

Тому відповідь на питання з заголовка така: держава контролюватиме не криптовалюту, а вихід із неї — і лише той, що йде через легальних посередників. Що дорожчим і складнішим буде цей вихід, то більше людей шукатиме темряву.