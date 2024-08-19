АРМА шукає управителя для Овруцького щебеневого заводу

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило відбір управителя для стратегічного об'єкта української економіки - Овруцького щебеневого заводу.

Про це повідомила пресслужба Агентства.

"Ці заходи вживаються для збереження інвестиційної привабливості переданого в управління Овруцького щебеневого заводу", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що АРМА зверталося до уряду та всіх суб’єктів, залучених для вирішення питання відновлення роботи кар’єру та збереження його інвестиційної привабливості.

Зокрема, йдеться про:

вирішення питання та унеможливлення затоплення стратегічно важливого об’єкту, про що інформували відповідним листом "Укрінтеренерго";

збереження підприємства та відновлення його роботи – про це йшлося під час проведених робочих нарад з обласною військовою адміністрацією, головою міської ради, трудовим колективом.

Також у АРМА підкреслили, що не дивлячись на заборгованість та часткове затоплення карʼєру, підприємство зберігає свою інвестиційну привабливість для майбутніх управителів.

"Так, підприємство має до 2036 року діючий спеціальний дозвіл на видобуток червоного граніту - одного із найбільш міцних будівельних матеріалів, який активно використовують у промисловому, гідротехнічному, цивільному і приватному будівництві. Цей факт залишається важливим в умовах необхідності матеріалів для відбудови країни, що зазнала значних руйнувань внаслідок російської агресії", - наголосили в Агентстві.

Наразі триває Конкурс на відбір управителя.

Метою конкурсу є збереження арештованого активу та надання можливості відновити господарську діяльність і його повноцінне функціонування.

При цьому новий управитель, як зазначають в АРМА, отримає сприяння у відновленні роботи підприємства, аби вивести його в прибуток та забезпечити дохідність до бюджету в майбутньому.

Нагадаємо, у грудні 2023 року АРМА вже оголошувало про пошук управителя для Овруцького щебеневого заводу. Кінцевим бенефіціаром підприємства є Гомельська міська рада (Білорусь).