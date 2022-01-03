Без России и США: договор о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли вступил в силу

С 1 января 2022 года вступил в силу договор о зоне свободной торговли «Всестороннее региональное экономическое партнерство» (ВРЭП или GDP). Одним из главных бенефициаров соглашения, среди участников которого нет США и России, станет Китай.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Договор был подписан в ноябре 2020 года. Его участниками стали 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона: Китай, Бруней, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Лаос, Мьянма, Филиппины, Таиланд, Вьетнам, Сингапур, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия. К настоящему времени документ ратифицировали 10 из 15 стран — ожидается, что остальные государства присоединятся к договору в ближайшие месяцы.

ВРЭП станет крупнейшим торговым соглашением в мире. Оно охватывает территорию, на которую приходится около трети населения планеты и почти треть (30,5%) мирового ВВП. Для сравнения, на долю двух других крупных региональных торговых соглашений – USMCA (соглашение между США, Мексикой и Канадой) и Европейского союза – приходится 28% и 17,9% мирового ВВП соответственно.

Договор о зоне свободной торговли призван устранить более 90% торговых тарифов среди стран-участниц. По оценкам Brookings Institution, ВРЭП может принести дополнительно $209 млрд к общемировым доходам ежегодно и $500 млрд к объемам мировой торговли к 2030 году.

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, рассматривают договор как крупную победу Китая. Толчком для начала переговоров послужил выход в 2017 году США из Транстихоокеанского партнерства, которое также предусматривало зону свободной торговли.

Транстихоокеанское партнерство было создано Соединенными Штатами и еще 11 странами в 2015 году. Оно стало крупнейшим для США торговым соглашением после Североамериканской зоны свободной торговли от 1994 года. Однако 45-й президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Транстихоокеанское партнерство и подписал указ о выходе из договора уже в первые дни после своего вступления на пост главы государства.

Аналитики считают, что ВРЭП можно признать тревожным сигналом для США, поскольку соглашение станет благом для развития торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Согласно анализу Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), договор окажет положительное влияние на экспорт большинства экономик, включая Китай, Австралию, Южную Корея и Новую Зеландию. Больше всего может выиграть экономика Японии, чей экспорт, благодаря переориентации торговли в условиях снижения тарифов с Китаем, может вырасти примерно на $20 млрд.

В то же время расчеты ЮНКТАД показывают, что тарифные льготы ВРЭП могут в конечном итоге привести к тому, что некоторые виды экспорта из Камбоджи, Индонезии, Филиппин и Вьетнама будут перенаправлены в пользу других членов торгового соглашения.

Отметим, что Китай может опередить США и стать первой мировой экономикой уже в 2030 году.