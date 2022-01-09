Болгария планирует за два года перейти на евро

Правительство Болгарии объявило о переходе на евро и определило временные пределы для реализации этого плана, сообщает Bloomberg.

Как заявил премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил, что страна планирует перейти на евро в течение двух лет – до конца 2024 года.

По словам премьера, переход от болгарского лева к евро должен быть осторожным и требует полномасштабного информирования общественности.

При этом, как отмечает издание, если не будет достаточной осведомленности, Петков опасается значительных политических потрясений со стороны общественности.

В Bloomberg отмечают, что на сегодняшний день Болгария выходит из затяжного политического кризиса, который сопровождается скандалами со взяточничеством, широко распространенным недоверием к государственным институтам и ростом неравенства между слоями населения.

Правительство Болгарии стремится ввести общую валюту, чтобы помочь экономике сократить разрыв с более богатыми странами.

В то же время, около половины граждан страны, согласно последним опросам, убеждены, что введение единой европейской валюты будет иметь негативные последствия, а более 75% болгар обеспокоены возможностью неправильного установления цен при переходе.

Кроме этого, как отмечается, прогресс Болгарии во взаимопонимании с ЕС также тормозится из-за отношений с Россией, с которой ее связывают культурные и экономические связи, включая почти полную зависимость, когда речь идет о газе и ядерном топливе.

В частности, 8 января 2020 года был запущен газопровод "Турецкий поток". Власти рассчитывали, что газопровод будет приносить Болгарии около 2,9 млрд кубометров газа в год.

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