Борьба с инфляцией: Польша снизит цены на топливо, газ и электроэнергию

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий представил меры так называемого "антиинфляционного щита", целью которого является преодоление последствий самой высокой с 2001 года инфляции.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Мы снизим цены на топливо. С 20 декабря на 5 месяцев мы снизим акциз до минимального разрешенного в ЕС уровня, более того, с 1 января топливо будет освобождено от налога по розничным продажам, а также от налога на выбросы. Я надеюсь, что эти решения снизят цену на топливо примерно на 20 злотых до 28-30 злотых, — заявил Матеуш Моравецкий.

Также с января на три самых тяжелых зимних месяца правительство понижает НДС на природный газ с 23% до 8%.

"Это дань всем, кто нуждается в государственной поддержке", — сказал премьер Польши.

Также, по его словам, будут полностью отменены акцизы на электроэнергию.

"Еще одно направление – с января на 3 месяца мы снизим ставку НДС на электроэнергию в контексте прекращения ценовых спекуляций на рынке зеленых сертификатов. Мы подадим заявку на изменение механизма торговли зелеными сертификатами", - сказал Матеуш Моравецкий.

Также около 5 миллионов домохозяйств должны получить выплаты в размере 400-1150 злотых (96-275 долларов) для поддержки семей в связи с подорожанием продуктов питания.

Моравецкий сказал, что "антиинфляционный щит" обойдется правительству в около 10 миллиардов злотых (2,4 миллиарда долларов), а дополнительные средства будут поступать от сокращения расходов.

Напомним, ранее Матеуш Моравецкий назвал кризис с мигрантами на границе с Беларусью крупнейшей попыткой дестабилизировать Европу за последние 30 лет.