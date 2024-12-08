Британія допоможе просувати продукцію українських виробників на світові ринки

Британська організація Made in Britain підтримує ініціативу "Зроблено в Україні" – програму, спрямовану на розвиток і підтримку українських виробників. Для цього міністерша економіки Юлія Свириденко та представник Made in Britain Джордж Міддлтон підписали Меморандум про співробітництво у сфері виробництва.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Угода передбачає обмін досвідом між двома країнами та пошук шляхів розширення взаємодії українських і британських компаній. До процесу залучать експертів MAP UK & International – компанії, яка спеціалізується на міжнародній торгівлі та управлінні глобальними ланцюгами постачання.

За словами Свириденко, угода з Made in Britain сприятиме кращому представленню українських товарів на британському ринку, а також відкриє нові експортні можливості. Цей крок у реалізації програми "Зроблено в Україні", допоможе українським виробникам виходити на міжнародний рівень.

Генеральний директор Made in Britain Джон Пірс відзначив важливість співпраці з Україною.

"Ми раді співпрацювати з командою Made in Ukraine і сприяти тому, щоб покупці й споживачі могли купувати якісну продукціюї", - сказав Пірс.

Зазначається, що Made in Britain – це незалежна асоціація британських виробників, яка об’єднує понад 2100 компаній. Організація відома своєю підтримкою місцевих виробників через ліцензування знака якості Made in Britain, що дозволяє споживачам впізнавати товари британського виробництва.

Додамо, українські виробники активно освоюють міжнародні онлайн-ринки. За останні три роки продажі українських товарів на міжнародних маркетплейсах щорічно зростають на 15-20%. Це свідчить про те, що українська продукція стає все більш конкурентоспроможною на світовій арені та має попит у закордонних покупців.