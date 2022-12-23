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Через атаки на енергосистему промислове виробництво впало на 70%
Ракетні обстріли та обмеження подачі електроенергії спричинили значне падіння промислового виробництва в Україні , яке у четвертому кварталі становить у середньому 70%.
Про це розповів заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма в інтерв'ю РБК-Україна .
"Падіння реального виробництва в четвертому кварталі в середньому досягає 70%. У деяких випадках 80-90%, у деяких - 50%. Залежно від ситуації в конкретному регіоні та схеми підключення того чи іншого підприємства залежно від його критичності для економіки", - заявив Шурма.
За його словами, є деякі підприємства які є критичними для економіки. Наприклад, видобуток вугілля.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Якщо в поточних умовах ще обмежувати електроенергію на видобуток вугілля, ми просто зайдемо в спіраль", - повідомив він і додав, що нафтовидобуток, нафтопереробка - це теж підприємства з цієї групи.
"Окремі кластери економіки, які мають справді велике військове значення і забезпечують стабільність, ми відокремили і намагаємося їх трохи менше обмежувати. А загальна ситуація дуже складна. Це точно понад 50% по четвертому кварталі в промисловому кластері", - розповів заступник глави Офісу президента.
Він вважає, що падіння економіки буде серйознішим, ніж прогнозувалося раніше.
"Моя особиста позиція, що цифри будуть набагато гіршими, ніж були очікування в попередньому кварталі. Наскільки саме, гадаю, не варто зараз грати в здогади буде це 3, 5 або 7 процентних пунктів", - сказав Шурма.
Нагадаємо, за оцінками Міністерства економіки, падіння ВВП за підсумками 2022 року сягне 33,2%.
Раніше інвесткомпанія Dragon Capital погіршила прогноз спаду реального ВВП цього року на 2 п.п. – до 32% і зберегла прогноз його зниження у 2023 році ще на 5%.