Через атаки на енергосистему промислове виробництво впало на 70%

Ракетні обстріли та обмеження подачі електроенергії спричинили значне падіння промислового виробництва в Україні , яке у четвертому кварталі становить у середньому 70%.

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Про це розповів заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма в інтерв'ю РБК-Україна .

"Падіння реального виробництва в четвертому кварталі в середньому досягає 70%. У деяких випадках 80-90%, у деяких - 50%. Залежно від ситуації в конкретному регіоні та схеми підключення того чи іншого підприємства залежно від його критичності для економіки", - заявив Шурма.

За його словами, є деякі підприємства які є критичними для економіки. Наприклад, видобуток вугілля.

"Якщо в поточних умовах ще обмежувати електроенергію на видобуток вугілля, ми просто зайдемо в спіраль", - повідомив він і додав, що нафтовидобуток, нафтопереробка - це теж підприємства з цієї групи.

"Окремі кластери економіки, які мають справді велике військове значення і забезпечують стабільність, ми відокремили і намагаємося їх трохи менше обмежувати. А загальна ситуація дуже складна. Це точно понад 50% по четвертому кварталі в промисловому кластері", - розповів заступник глави Офісу президента.

Він вважає, що падіння економіки буде серйознішим, ніж прогнозувалося раніше.

"Моя особиста позиція, що цифри будуть набагато гіршими, ніж були очікування в попередньому кварталі. Наскільки саме, гадаю, не варто зараз грати в здогади буде це 3, 5 або 7 процентних пунктів", - сказав Шурма.

Нагадаємо, за оцінками Міністерства економіки, падіння ВВП за підсумками 2022 року сягне 33,2%.

Раніше інвесткомпанія Dragon Capital погіршила прогноз спаду реального ВВП цього року на 2 п.п. – до 32% і зберегла прогноз його зниження у 2023 році ще на 5%.