"Делайте стартап, а не ходите по ивентам со смузи": как стартаперам найти инвестора

На итоговой стартап-конференции от ISE Corporate Accelerator венчурные фонды учили стартаперов привлекать деньги.

Конец года — традиционное время подведения итогов. В ISE Corporate Accelerator не стали нарушать традицию и собрали под одной крышей сотню стартапов, представителей корпораций, госсектора и венчурных фондов.

Самая популярная панель называлась "Финансирование для стартапов — венчурные фонды". Ее участники отметили, что в Украине сейчас наблюдается... дефицит перспективных стартапов, но при этом у нашего региона такой потенциал, что вскоре мы сможем конкурировать с Калифорнией. Delo.ua узнало, что для этого нужно сделать.

Большой потенциал

По словам Николая Шаповалова, управляющего партнера QPDigital, его компания очень сильно верит в технологические стартапы и как перспективные направления рассматривает Украину, страны Балтии и Нордик регион.

"Пока что в Украине возможностей инвестирования больше, чем талантливых команд, которые приходят к нам. Мы расширяем свое присутствие и рассматриваем команды, которые зарегистрированы в Финляндии или Эстонии. Верим, что через 5-7 лет эта экосистема будет греметь на весь мир как самая талантливая и будет конкурировать с Калифорнией", — уверен Шаповалов.

По словам Николая, сейчас не обязательно ехать в Долину и искать инвестора. Многое можно делать удаленно, вопрос только в наличии экосистемы.

"Тут приятный кост оф лайф. Верим, что, находясь в Украине, мы сможем "приземлять" здесь проекты", — говорит управляющий партнер QPDigital.

"Мы смотрим на компании на более поздних стадиях А+. Не будем оригинальны, но наш лозунг: "Локал костс — глобал презентс". Мы здраво оцениваем потенциал региона — в Украине классные кадры, которые производят классный продукт. На каждом рынке есть свои игроки, на которых все равняются. У нас это Grammarly. Мы инвестируем во все постсоветские страны, кроме России", — сказал Олег Андреев, инвестиционный директор Da Vinci Capital.

Как попасть на радар

"В Украине скоро будет больше фондов, чем хороших стартапов. То есть сейчас кто раньше найдет стартап, который только готовится поднимать деньги, тот успеет построить отношения и получит прибыль, — говорит Вадим Роговский, венчурный партнер GEEK Ventures. — Мы смотрим стартапы на пресиде. Deal flow приходит сам. Я раз в несколько дней знакомлю стартапы".

В свою очередь Аркадий Вершебенюк, партнер JKR Investment Group, уверен, что со стороны инвестора важно понимать, чего ты хочешь, и иметь собственную стратегию.

"Я видел пару примеров, когда ребята имеют экспертизу, но это размывает интересы самого фонда. Большой аспект — скорость принятия решения. Она имеет огромную важность для бизнеса. Когда стартап приходит и фонд думает месяцами, это плохо, — говорит Вершебенюк. — А на радар попасть просто — нужно просто выходить на контакт".

А вот Николай Шаповалов выдвинул свою версию обоюдного попадания инвестора и стартапа на радар: "Хороший стартап находится в спикизи баре. Если на ранней стадии вы хотите его найти, то химия отношений происходит именно там. От инвестора важно получить доверие. Поэтому отношения между ангелами и стартапами строятся в неформальных обстановках — в барах или кальянных".

Кнут или пряник

В ходе дискуссии очень важный вопрос взаимоотношений инвестора со стартапом подняла Елена Малицкая, СЕО ISE Corporate Accelerator: "Что делать со стартапом, если он не оправдал ваши надежды?".

"Необходимо минимально снизить риски в момент развития стартапа, — уверен Вадим Роговский. — Стартапы часто "ломаются", когда происходят проблемы отношений с кофаундерами. И в первую очередь нужно смотреть туда. Фишка в том, что на стадии отбора нужно понять людей, чтобы все были довольны распределением ролей. Если проблема стартапа рыночная, то мы можем проинвестировать в их новый стартап, но только не в разногласия в команде".

В свою очередь Олег Андреев заявил, что в стартапах все основывается на коллективе. "Надо создать такую атмосферу комфорта, чтобы проект мог взлететь, опираясь на эту команду. Необходимо инвестировать в сотрудников. Очень важно, чтобы на всех этапах роста сохранялось ядро", — говорит инвестиционный директор Da Vinci Capital.

Но самый практичный совет как инвесторам, так и стартапам дал Аркадий Вершебенюк, чем сорвал аплодисменты публики.