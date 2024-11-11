До програми компенсації за придбання української техніки долучились ще три банки

Українські підприємці зможуть отримати 15% компенсації за придбання української техніки та обладнання вже в 16 банках, серед яких — нові учасники програми: Ощадбанк, Таскомбанк та Кредитвест банк.

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Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Зазначається, що відомство підписало з ними меморандуми, розширюючи доступ до програми часткової компенсації для підтримки вітчизняного виробництва.

"Ми продовжуємо розширювати можливості програми "Зроблено в Україні", щоб підтримати наших виробників і зробити їхню продукцію доступнішою. Сьогодні учасниками програми стали ще три банки з широкою мережею відділень по країні, зокрема Ощадбанк", - повідомив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

За його словами, це забезпечить зручність і легкий доступ до компенсації для ще більшої кількості клієнтів.

Він зауважив, що також іде активна робота над збільшенням переліку товарів, при придбанні яких держава компенсує частину їх вартості. Вже зараз перелік охоплює майже 140 видів техніки та обладнання, від автобусів до когенераційних установок.

Про програму компенсації вартості техніки українського виробництва

За умовами програми покупці можуть отримати 15% компенсації (без урахування ПДВ) за придбання енергетичного, будівельного, колісного та спеціального обладнання українського виробництва, яке входить до затвердженого переліку.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про запуск програми 24 вересня 2024 року.

Як долучитися до програми

Для виробників, щоб взяти участь у програмі потрібно:

Подати електронну заявку до Мінекономіки.

Надати інформацію про ступінь локалізації, калькуляцію собівартості та технологічні операції, розрахунок питомої ваги витрат на оплату праці.

Після перевірки Мінекономіки товари будуть включені до переліку.

Для покупців:

оплатити техніку та обладнання через уповноважений банк;

подати до уповноваженого банку заяву на компенсацію разом із копією платіжного документа та актом прийняття-передачі.

На сьогодні до програми приєдналися 16 банків:

Банк Восток;

Скай Банк;

ПроКредит Банк;

ОТП Банк;

Піреус Банк;

АКБ "Львів";

Укргазбанк;

Акцент-Банк;

Радабанк;

МТБ Банк;

Банк Кредит Дніпро;

Глобус;

Агропросперіс Банк;

Ощадбанк;

Таскомбанк;

Кредитвест банк.

Термін подачі:

Заявки на товари, придбані до 1 грудня 2024 року, розглядатимуться в цьому році за умови подачі до 5 грудня.

Для техніки, придбаної після 1 грудня, компенсації будуть нараховані наступного року.

В чому полягає роль уповноважених банків у програмі

Згідно з повідомленням Мінекономіки, через уповноважені банки відбувається виплата компенсації за придбану техніку. Ось як це працює:

банки приймають заявки від покупців, перевіряють документи, що підтверджують покупку;

передають списки заявників до Мінекономіки для перевірки;

відкривають рахунки, на які Мінекономіки перераховує кошти;

перераховують компенсації на рахунки покупців.

Фото: ua.depositphotos.com