DZO змінюється, щоб зробити бізнес з державою простішим

30 жовтня, Київ. «Держзакупівлі.онлайн» (DZO) – один із ключових майданчиків системи Prozorro. Щодня тут укладаються тисячі угод, за кожною з яких – унікальна історія взаємодії українського бізнесу з державою.

Сьогодні майданчик змінюється, аби досвід цієї взаємодії став яскравою згадкою про зручність та відкриту конкуренцію, бо з DZO легко, людяно, прозоро.

Зручність та досвід – основа трансформацій

Основна мета ребрендингу DZO — стати ще сучаснішою платформою та підкреслити місію мотивувати український бізнес будувати взаємини з державою.

“Свого часу ми одні з перших підтримали бажання держави стати прозорішою та простішою для людей, тож стали одним із ключових онлайн-майданчиків Prozorro у 2016 році. За ці 7 років нашим сервісом скористались понад 10 тисяч державних установ, і ще головніше — понад 50 тисяч підприємців знайшли своїх клієнтів, чим ми дуже пишаємося”, – розповів генеральний директор DZO Василь Кольга.

Успіх платформи став гарним сигналом, але не вироком, який змусив би зупинитися. Тим паче, що з початком повномасштабного вторгнення DZO, як і весь український бізнес, відчув потребу в трансформації, щоб відповідати викликам часу, продовжити надавати якісний сервіс та мати змогу розвиватися у нових реаліях.

“Наразі ми відчуваємо потребу в змінах, аби допомогти українському бізнесу та державі у боротьбі за нашу незалежність, майбутній відбудові країни та побудові прозорих закупівель. Тож змінюємося, аби на нашому майданчику робити бізнес з державою було комфортно та просто, для спільної перемоги!” – закликав Василь Кольга.

Зміни, які зроблять взаємодію бізнесу та держави ще зручнішою

Платформа «Держзакупівлі.онлайн» представила оновлений інтерфейс, який буде поступово наповнюватися новими рішеннями задля кращого досвіду взаємодії користувачів з майданчиком.

Також DZO повністю змінив свій візуальний стиль, включно з комунікаційною платформою та логотипом. Основа нової комунікації – платформа “Бізнес з державою починається тут”, в яку закладено реальні історії закупівель на майданчику DZO:

там, де адміністрація опери придбала сатин, штапель та гіпюр для світової прем’єри;

там, де столяр Микола виконав замовлення по виробництву парт для школи;

там, де програміст Олег продав послуги з адміністрування сайту для міської ради.

“Держзакупівлі.онлайн - це історія не лише про бізнес-взаємодії, а й кроки на зустріч та рішучість людей, які кожного дня пишуть історію країни. Саме цю ідею у трансформації платформи втілила команда YARCHE. Як розповів СЕО агенції Данило Мартинов, представники платформи та бізнесу відзначили головну рису платформи, яку заклали у кожну лінію змін.

“Держзакупівлі.онлайн” – найлюдяніша платформа в системі Prozorro. Це ми зрозуміли, поспілкувавшись як із замовниками, так і з підприємцями. І саме ця характеристика стала основою ребрендингу та нової комунікації”, – розповів Данило Мартинов, СЕО агенції YARCHE.

Команда DZO очікує, що завдяки ребрендингу український бізнес вкотре переконається в тому, що державні закупівлі – це легко, людяно та прозоро.

Про компанію

“Держзакупівлі.онлайн” – платформа державних закупівель в системі Prozorro. Це місце, де підприємці роблять бізнес з державними організаціями.