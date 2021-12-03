Эксперты призвали обеспечить прозрачность и контроль за расходованием 100 млрд грн на обещанную Зеленским программу термомодернизации зданий

Программа масштабной термомодернизации, анонсированная президентом Украины, должна быть обсуждена с экспертными организациями, профильными ассоциациями и общественностью для недопущения концептуальных ошибок.

Об этом говорится в открытом письме ряда экспертных и общественных организаций, обнародованном сегодня, 3 декабря.

Среди подписантов письма – Ассоциация энергоэффективных городов Украины, Гражданская сеть ОПОРА, Институт социально-экономической трансформации, Центр экологических инициатив «Экодия» и другие.

Как сообщалось, во время пресс-марафона 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал программу масштабной термомодернизации, предусматривающую привлечение 300 миллиардов гривен для повышения энергоэффективности жилого фонда и общественных зданий, которая будет готовиться специалистами Офиса президента и Минэкономики.

В Законе о Государственном бюджете Украины на 2022 год предусмотрено до 30 миллиардов гривен на реализацию проектов повышения энергоэффективности и энергосбережения в жилищном секторе с участием Украинской финансовой жилищной компании.

«Мы приветствуем признание на высоком государственном уровне важности и поддержки процесса повышения энергоэффективности в Украине. Это ключевое направление для усиления энергетической безопасности Украины и уменьшения финансовой нагрузки на миллионы граждан, находящихся за пределами энергетической бедности. А также одно из приоритетных направлений климатической политики государства, обозначенное в обновленном Национально определенном вкладе Украины в Парижское соглашение», — отмечают авторы совместного заявления.

«Вместе с тем отмечаем, что концепция программы должна быть обсуждена с экспертными организациями, профильными ассоциациями и общественностью для недопущения в ней концептуальных ошибок. Такие ошибки могут привести к остановке тех механизмов поддержания энергоэффективности, которые уже продемонстрировали свою эффективность, а также создать барьеры для осуществления масштабной термомодернизации в будущем», — отмечается в открытом письме.

Экспертные и общественные организации уверены: обеспечение энергоэффективности зданий должно происходить комплексно и системно.

В частности, при формировании программы важно обеспечить продолжение работы Фонда энергоэффективности по ОСМД; продолжение и усовершенствование государственной программы «теплых кредитов»; формирование инструментов работы с домами без ОСМД и сектором индивидуальной застройки с особым фокусом на дома без централизованного теплоснабжения. Приоритетной должна быть установка средств учета и регулирование снабжения тепла в многоэтажные дома.

Также необходимо создать инструмент поддержки общин (фонда модернизации муниципальной инфраструктуры) с целью модернизации систем теплоснабжения, где существенное снижение потерь приведет к значительной экономии внутри страны.

Эксперты призвали обеспечить прозрачность планирования, финансирования и прогнозирования расходов на программу термомодернизации на весь период ее действия.

«Призываем представителей власти организовать инклюзивный процесс наработки программы термомодернизации для повышения энергоэффективности жилого фонда и общественных зданий, обеспечить системность и публичность будущего проекта для обеспечения положительного восприятия гражданами Украины», — отмечается в открытом письме.

Отметим, по состоянию на 30 апреля 2021 года представители обществ совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) подали 656 заявок на участие в программах Фонда энергоэффективности на общую сметную сумму более 5,2 млрд грн.

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