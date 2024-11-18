Експорт українських товарів вже перевищив показники 2023 року – Мінекономіки

Український експорт товарів від початку поточного року вже перевищив рівень 2023 року. Про це заявила перша віцепрем'єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко, інформує пресслужба Мінекономіки.

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Зазначається, що станом на сьогодні, 17 листопада, Україна вже продала товарів на $36,3 млрд, тоді як показник за увесь 2023 рік становив $36,2 млрд.

"На сьогодні український експорт товарів в грошовому еквіваленті перевищив результати, які ми мали за весь 2023 рік", — підкреслила міністерка економіки.

На результати вплинули такі чинники:

1. Збільшення експорту продукціі нового врожаю.

2. Стабільна робота "Українського морського коридору".

3. Відновлення галузей вітчизняного виробництва.

Лідерами українського експорту з 1 січня по 17 листопада 2024 року стали:

· олії соняшникова, сафлорова або бавовняна — на $4,4 млрд (5,3 млн тонн);

· кукурудза — на $4,2 млрд (25,5 млн тонн);

· пшениця і суміш пшениці та жита — на $3,4 млрд (19 млн тонн);

· руди та концентрати залізні — на $2,5 млрд (29,7 млн тонн);

· насіння ріпаку або кользи — на $1,7 млрд (3,5 млн тонн);

· проводи ізольовані, кабелі — на $1,1 млрд (60,5 тис. тонн);

· соєві боби, подрібнені або неподрібнені — на $1,1 млрд (2,8 млн тонн).

Нагадаємо, що протягом січня-вересня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $51,2 млрд, а експортували – на $30,7 млрд. Найбільше за кордон продавали продовольчі товари, метали та вироби з них, машини, устаткування та транспорт. А купували в інших країнах – машини, устаткування та транспорт, продукцію хімпромисловості, паливно-енергетичні товари. Із європейських країн найбільшим торговим партнером України була Польща.