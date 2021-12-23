Финалист визового тендера Польши ищет кадры до подписания контракта

Польские эксперты отмечают, что обычно бизнес не рискует инвестировать средства в проекты до юридического оформления сделки

Французско-польский консорциум TLScontact - Personnel Service, объявленный во второй раз победителем визового тендера посольства Польши, начал искать руководителя регионального офиса в Киеве. Объявление разместила украинская фирма Viza Staff, также входящая в этот бизнес-альянс.

Набор персонала TLScontact и Personnel Service начали до подписания контракта с посольством Польши. По данным польских СМИ, результаты тендера вновь оспорены в Национальной апелляционной палате Польши, которая рассмотрит жалобу на следующей неделе.

Польские эксперты отмечают, что обычно бизнес не рискует инвестировать средства в проекты до юридического оформления сделки. Поэтому ситуация с поиском руководителя офиса в Киеве бросает тень на соблюдение всех тендерных процедур и непредвзятость польского посольства, отмечает издание.

Польские юристы также заявили о наличие конфликта интересов у польской рекрутинговой компании Personnel Service, которая нанимает украинцев на работу в Польшу и планирует заниматься выдачей виз, получая преимущества над своими конкурентами.

В августе Viza Staff уже подавала объявления о вакансиях региональных менеджеров в Виннице, Киеве, Луцке, Львове и Харькове до подписания контракта. Но после критических публикаций в СМИ сняла эти заявки.

Посольство Польши в декабре 2020 года объявило тендер на создание сети из 18 пунктов приема документов для рабочей визы и разрешений в рамках малого приграничного передвижения. В июне 2021года победителем был назван консорциум TLScontact - Personnel Service. После жалоб в Национальную апелляционную палату итоги тендера пересмотрели и отдали победу греческому консорциуму Hellas с наименьшей ценой. Этот результат оспорил французско-польский консорциум, после чего победу снова отдали ему. И это решение оспорено в Национальной апелляционной палате, которая рассмотрит спор в третий раз в конце декабря.

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