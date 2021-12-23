Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Это новое delo.ua. Cайт работает в тестовом режиме
Категория
Экономика
Дата публикации

Финалист визового тендера Польши ищет кадры до подписания контракта

Финалист визового тендера Польши ищет кадры до подписания контракта

Польские эксперты отмечают, что обычно бизнес не рискует инвестировать средства в проекты до юридического оформления сделки

Французско-польский консорциум TLScontact - Personnel Service, объявленный во второй раз победителем визового тендера посольства Польши, начал искать руководителя регионального офиса в Киеве. Объявление разместила украинская фирма Viza Staff, также входящая в этот бизнес-альянс.

Набор персонала TLScontact и Personnel Service начали до подписания контракта с посольством Польши. По данным польских СМИ, результаты тендера вновь оспорены в Национальной апелляционной палате Польши, которая рассмотрит жалобу на следующей неделе.

Польские эксперты отмечают, что обычно бизнес не рискует инвестировать средства в проекты до юридического оформления сделки. Поэтому ситуация с поиском руководителя офиса в Киеве бросает тень на соблюдение всех тендерных процедур и непредвзятость польского посольства, отмечает издание.

Польские юристы также заявили о наличие конфликта интересов у польской рекрутинговой компании Personnel Service, которая нанимает украинцев на работу в Польшу и планирует заниматься выдачей виз, получая преимущества над своими конкурентами.

В августе Viza Staff уже подавала объявления о вакансиях региональных менеджеров в Виннице, Киеве, Луцке, Львове и Харькове до подписания контракта. Но после критических публикаций в СМИ сняла эти заявки.

Посольство Польши в декабре 2020 года объявило тендер на создание сети из 18 пунктов приема документов для рабочей визы и разрешений в рамках малого приграничного передвижения. В июне 2021года победителем был назван консорциум TLScontact - Personnel Service. После жалоб в Национальную апелляционную палату итоги тендера пересмотрели и отдали победу греческому консорциуму Hellas с наименьшей ценой. Этот результат оспорил французско-польский консорциум, после чего победу снова отдали ему. И это решение оспорено в Национальной апелляционной палате, которая рассмотрит спор в третий раз в конце декабря.

Фото: Deposiphotos