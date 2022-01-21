Гетманцев анонсировал увольнения в налоговой из-за роста теневого рынка табака в Украине

Решение по чисткам в Нацполиции и налоговой службе, по словам Даниила Гетманцева, будет принято исходя из результатов поступлений денег от табачного акциза за январь 2022 года.

Ряду сотрудников Государственной налоговой службы и Национальной полиции грозит увольнение из-за роста теневого рынка табака в Украине.

Об этом в пятницу, 21 января, во время конференции, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией, заявил глава налогового и таможенного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает корреспондент Delo.ua.

По его словам, речь идет о работниках, которые не справляются с нелегальным распространением на украинском рынке подакцизных товаров, а именно – табака.

Решения по кадровым чисткам будут приниматься с учетом провалов по поступлениям в бюджет от акцизного налога в январе 2022 года, сообщил Гетманцев. Правда, утверждает он, ситуация стала с недавнего времени улучшаться благодаря повышению прозрачности в работе как Национальной полиции, так и ГНС.

"Мы уже видим повышение отчислений от акцизного налога. К сожалению, по табачному акцизу среди трех видов подакцизной продукции ситуация наихудшая. Но ситуация будет исправляться", – заявил Гетманцев.

Параллельно он подчеркнул, что президентский законопроект №5420 об уголовной ответственности за товарную контрабанду уже рекомендован комитетом Рады ко второму чтению. Документ, среди прочего, касается и ответственности за недостоверное декларирование товаров.

Гетманцев обратил внимание, что ко второму чтению проект закона удалось даже смягчить. Верховная Рада приняла указанный законопроект в первом чтении еще 13 июля 2021 года. Сразу же после этого некоторые украинские бизнес ассоциации восприняли документ в штыки и предупредили, что из-за жесткости он может экономике лишь навредить. Именно это глава налогового комитета и имел в виду, говоря о смягчениях.

Впрочем, проблема с нелегальным рынком табачных изделий в Украине действительно острая. Так, в табачных компаниях подсчитали, что в 2021 году госбюджет Украины недополучит свыше 14 млрд грн налогов. Рост теневого рынка табака в Украине, по подсчетам табачных компаний, дополз до рекордных 18%. Сам Гетманцев, говоря о потерях бюджета от теневого табачного рынка, называет цифру в 12 млрд грн ежегодно. И еще 8 млрд грн – из-за нелегального рынка спирта.