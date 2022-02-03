Глава таможни Демченко рассказал, как работают санкций СНБО

На данный момент юридическим основанием для задержания является список (санкции) или информация правоохранителей.

По словам и.о. главы Государственной таможенной службы на Вячеслава Демченко, он сам неоднократно принимал участие в заседаниях СНБО. А сегодня санкции в отношении контрабандистов дают возможность применять к ним меры жесткого реагирования, вплоть до задержания, что, в свою очередь, позволяет обеспечивать бизнесу честную конкуренцию.

Об этом он рассказал в интервью «24 каналу»

«Еще на предыдущей работе неоднократно принимал участие в заседаниях СНБО. Мы очень плотно работаем и сейчас. Есть много информации от СБУ и ГБР.

На данный момент юридическим основанием для задержания является список (санкции) или информация правоохранителей.

На данный момент влияние лиц санкционного списка на деятельность таможни минимизирована. Основная задача – полностью исключить их влияние, обеспечить бизнесу честную конкуренцию, единые и прозрачные условия при таможенном оформлении», — сказал Демченко.

Глава таможни подчеркнул, что информацию о контрабандистах таможенники заносят в свою базу данных.

«Также мы смотрим данные бухгалтеров, брокеров, расследуем, не создал ли контрабандист новую фирму. Есть маркеры, чтобы определить мошенника», — пояснил он.

Напомним, санкции в отношении контрабандистов СНБО впервые ввела в апреле 2021 года.

По расчетам экспертов, убытки украинского бюджета из-за контрабанды на момент введения санкций достигали примерно 300 млрд гривен.