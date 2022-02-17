Гривня проседает на фоне новых обстрелов на Донбассе, Нацбанк снова вышел с интервенциями

Утро четверга, 17 февраля, гривня на межбанке начала с резкого падения. Сами торги стартовали на отметке 28,19-28,21 грн/$. Впрочем, уже к 11:00 национальная валюта обесценилась до 28,33-28,35 грн/$. Участников рынка напугал обстрел боевиками Станицы Луганской.

Как сообщается, сам обстрел произошел между 9-10 часами. Снаряд попал в здание, где находились дети.

Чтобы сгладить курс, на торги вышел с интервенциями Национальный банк. На наличном рынке ситуация тождественна. Если в 8:30 утра курс составлял 28,10–28,19 грн/$, то уже в полдень доллар откатился до 28,25–28,39 грн/$.

Примечательно, что вместе с гривней стремительно подешевел и российский рубль, начавший постепенно восстанавливать позиции. Пиковая девальвация российской валюты пришлась на 11:46, когда курс задержался на отметке 76,64 руб./$.

Напомним, похожая ситуация произошла в понедельник, когда гривня открыла торги стремительным падением на фоне роста геополитического напряжения вокруг Украины. Курс на межбанке взлетел до 28,72 грн/$. Активные торги начались еще с 9:00, что бывает очень редко.

Для сравнения, в предыдущий торговый день торги закрылись при курсе в 28,05 грн/$.