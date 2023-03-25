Група кредиторів України погодилася на відтермінування боргових виплат: на який період

Основні держави-кредитори України провели переговори разом з представниками МВФ та Світового банку, за результатами яких вирішили надати фінансові гарантії для нової програми розширеного фінансування EFF для України, яку підтримує МВФ.

Про це повідомив заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован.

"Надання гарантій передбачає продовження паузи (standstill) щодо виплат боргу країнам Групи кредиторів на період дії програми МВФ (2023-2027 роки). Як тільки ситуація в Україні стабілізується (але до завершення програми МВФ), Група кредиторів обіцяє ще раз повернутися до обговорення питання відновлення стійкості боргу України", – роз'яснив він.

До Групи кредиторів України входять Канада, Франція, Німеччина, Японія, Великобританія та США.

"Німеччина твердо стоїть на боці України та підтримує її в міру своїх можливостей у боротьбі за наші спільні цінності свободи та демократії. Ось чому Німеччина прагне надавати фінансову підтримку на двосторонньому рівні та на різних багатосторонніх форумах", – йдеться в письмовій заяві представника міністерства фінансів Німеччини.

Відомо, що продовжити відстрочку погодилися за умови, що приватні зовнішні кредитори також зроблять це.

Заступник виконавчого директора МВФ додав, що у свою чергу 24 березня українська влада зробила заяву, що після оцінки низки альтернативних сценаріїв впровадження необхідного debt treatment, уряд зобов'язується вжити заходів щодо управління державним зовнішнім боргом України.

"Мета: відновити боргову стійкість України; зберегти ліквідність та зменшити дефіцит фінансування України протягом періоду програми МВФ", – додав Рашкован.

Нагадаємо, у березні Україна досягла домовленості з МВФ на рівні менеджменту про програму EFF на $15,6 млрд. Програму планують розділити на два етапи.

До цього у лютому співробітники МВФ за підсумками роботи своєї місії дійшли висновку, що повноцінна програма МВФ підтримала б зусилля українського уряду щодо вступу в ЄС. Досягнення Кабміну на цьому напрямку кредитор оцінив позитивно.