Інвестиції в українські компанії, які використовують ШІ зросли в 10 разів

Україна є однією з лідерів у Східній Європі у впровадженні штучного інтелекту (ШІ) в корпоративному секторі. За останнє десятиліття вкладення в українські стартапи та компанії, що активно використовують ШІ, суттєво зросли і продовжують збільшуватися навіть у період військових дій.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Інвестиції в українські компанії, які використовують штучний інтелект, протягом останніх десяти років зросли з $42,4 млн у 2014 році до $440,9 млн у 2021 році.

"Розробка технологій сьогодні - це економіка завтра. (…) По суті, зараз ми є великим полігоном для випробування найсучасніших технологій, як в оборонній сфері, у розмінуванні, так і в полегшенні та спрощенні ведення бізнесу. Вже зараз наші напрацювання є цікавими і як експортна позиція для партнерів", - сказала віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, наразі важливою частиною роботи є впровадження штучного інтелекту у розмінуванні, оскільки ресурси країни обмежені. Станом на середину березня, Україна має 77 машин для розмінування, 32 оператори протимінної діяльності та понад 3 500 саперів.

Проте цього недостатньо, тому спільно із компанією Palantir Technologies Україна впроваджує інноваційні підходи до ухвалення рішень на основі big-data (великі масиви даних) аналітики та консолідації інформації з понад 100 джерел.

Україна розвиває платформу зі збору даних та глибокого аналізу за допомогою ШІ, щоб оптимально розподіляти ресурси та підвищити ефективність витрачання коштів на відновлення країни.

"ШІ допоможе нам зрозуміти, які зусилля з розмінування конкретної ділянки матимуть найбільш позитивний вплив на економіку, які території будуть найдорожчими для розмінування. Згодом цей досвід може стати корисним і для інших країн світу, - додала Свириденко.

Нагадаємо, Міністерство економіки та технологічна компанія Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних, підписали угоду про партнерство. Її результатом стане те, що незабаром штучний інтелект допомагатиме в гуманітарному розмінуванні території України.

Розмінування в Україні

Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.

Станом на 1 листопада щонайменше 264 мирних жителів загинули від мін, а понад 830 були поранені. Якщо проблема замінування не буде ефективно вирішуватись, кількість жертв до 2030 року може сягнути 9 тисяч.

Також забруднення зробило непридатними частину найцінніших сільськогосподарських угідь країни. Це вплинуло як на економіку України, так і на продовольчу безпеку в світі. Щоб пришвидшити розмінування, Україна має намір використовувати всі наявні в її розпорядженні технологічні інструменти.

Крім того, Уряд України хоче залучити до розмінування земель штучний інтелект, який аналізуватиме великі масиви даних (big data).

В Україні з початку 2024 року оновили та переглянули план пріоритетного повернення у господарську експлуатацію сільськогосподарських земель. Згідно з новим планом, першочергового обстеження, очищення та розмінування потребують понад 512 тисяч гектарів сільгоспугідь.