Єдиною сферою українського експорту, яка виросла за 11 місяців 2022 року, стало ІТ

Український експорт товарів та послуг загалом за січень-листопад 2022 року впав на 29% — з $73,2 млрд до $52,2 млрд. Сфера ІТ фактично стала єдиною, що показала зростання, забезпечивши цим менший відсоток падіння загального експорту.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє сервіс Opendatabot.

Найбільше скоротився експорт товарів — на 34%, послуг – на 11%. Водночас у порівнянні з 2021 роком частка експорту послуг збільшилась з 22% до 28%.

"Здебільшого невеликим відсотком падіння експорт послуг зобов’язаний ІТ — фактично, єдиній сфері, яка виросла у 2022. Лише у листопаді цей сегмент виріс на 8% за місяць. Загалом за 11 місяців ІТ-сектор заробив на експорті на 7% більше, ніж за відповідний період торік: $6,6 млрд проти $6,2 млрд", — зауважили аналітики.

В порівнянні з 2021 роком частка ІТ в експорті товарів та послуг збільшилась з 8% до 13%. Тепер частка ІТ складає 45% всього експорту послуг, тоді як у 2021 — 37%.

За січень-листопад 2022 року дохід від експорту ІТ-послуг перевищив дохід від експорту металів майже на $1 млрд.

Нагадаємо, що український бізнес становить 45% усіх нових іноземних компаній, які відкрили в Польщі в 2022 році. При цьому саме ІТ-індустрію представляють підприємці, які планують повернутися в Україну.

Джерело фото: ua.depositphotos.com