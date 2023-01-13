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Економіка
Дата публікації

Єдиною сферою українського експорту, яка виросла за 11 місяців 2022 року, стало ІТ

Єдиною сферою українського експорту, яка виросла за 11 місяців 2022 року, стало ІТ

Український експорт товарів та послуг загалом за січень-листопад 2022 року впав на 29% — з $73,2 млрд до $52,2 млрд. Сфера ІТ фактично стала єдиною, що показала зростання, забезпечивши цим менший відсоток падіння загального експорту.

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Про це повідомляє сервіс Opendatabot.

Фото 2 — Єдиною сферою українського експорту, яка виросла за 11 місяців 2022 року, стало ІТ

Найбільше скоротився експорт товарів — на 34%, послуг – на 11%. Водночас у порівнянні з 2021 роком частка експорту послуг збільшилась з 22% до 28%.

"Здебільшого невеликим відсотком падіння експорт послуг зобов’язаний ІТ — фактично, єдиній сфері, яка виросла у 2022. Лише у листопаді цей сегмент виріс на 8% за місяць. Загалом за 11 місяців ІТ-сектор заробив на експорті на 7% більше, ніж за відповідний період торік: $6,6 млрд проти $6,2 млрд", — зауважили аналітики.

В порівнянні з 2021 роком частка ІТ в експорті товарів та послуг збільшилась з 8% до 13%. Тепер частка ІТ складає 45% всього експорту послуг, тоді як у 2021 — 37%.

Фото 3 — Єдиною сферою українського експорту, яка виросла за 11 місяців 2022 року, стало ІТ

За січень-листопад 2022 року дохід від експорту ІТ-послуг перевищив дохід від експорту металів майже на $1 млрд.

Нагадаємо, що український бізнес становить 45% усіх нових іноземних компаній, які відкрили в Польщі в 2022 році. При цьому саме ІТ-індустрію представляють підприємці, які планують повернутися в Україну.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Віта Молодан