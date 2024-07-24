ЄС надасть Україні транш економічної допомоги у розмірі €4,2 млрд на відновлення та реконструкцію

Комітет постійних представників країн-членів при ЄС (Coreper) затвердив рішення про надання Україні першого траншу економічної допомоги в обсязі €4,2 мільярда.

Про це повідомляє Угорське головування в ЄС.

"Сьогодні посли ухвалили перший транш згідно з Планом фінансування України, що відкриває шлях для переказу майже 4,2 мільярда євро на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України", - зазначається в повідомленні.

Ці кошти виділяються в рамках Українського фонду, закладеного у бюджет ЄС на 2024-2027 роки.

Раніше представник Єврокомісії Крістіан Віганд зазначав, що доходи від заморожених російських активів будуть використовуватися для військової підтримки України та розвитку її оборонно-промислового комплексу.

Нагадаємо, у лютому Європейська рада схвалила рішення про створення Українського фонду в обсязі €50 мільярдів багаторічному бюджеті ЄС на 2024-2027 роки для бюджетної підтримки та відновлення України.

Виплата цієї фінансової допомоги у формі кредитів та грантів зумовлена виконанням Україною так званого Українського плану, що містить погоджений з ЄС перелік ключових реформ та інвестиційних програм.

Додамо, 17 липня Україна направила запит на €4,2 млрд до Європейської комісії, оскільки завершила всі необхідні дії для виконання індикаторів другого кварталу 2024 року, передбачених Планом України в межах програми Ukraine Facility Європейського Союзу.

Того ж дня, Європейська комісія схвалила виділення Україні чергового траншу фінансової допомоги. Це - перша регулярна виплата в рамках програми Ukraine Facility, спрямованої на підтримку макрофінансової стабільності України та функціонування її державного управління.