Європейська комісія дала зелене світло на виплату Україні 4,2 мільярда євро

Європейська комісія схвалила виділення Україні чергового траншу фінансової допомоги у розмірі близько 4,2 мільярда євро. Це перша регулярна виплата в рамках програми Ukraine Facility, спрямованої на підтримку макрофінансової стабільності України та функціонування її державного управління.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Рішення було прийняте 17 липня після оцінки платіжного запиту, поданого Україною 9 липня 2024 року. Комісія дійшла висновку, що Україна задовільно виконала дев'ять показників реформ, пов'язаних із першим регулярним платежем. Ці реформи охоплюють управління державними фінансами, управління державними підприємствами, бізнес-середовище, енергетику та розмінування.

Серед ключових реформ, які дозволили отримати цей транш, були реформа Бюро економічної безпеки, прийняття нових стандартів корпоративного управління для державних підприємств та прийняття Національного енергетичного та кліматичного плану.

"Незважаючи на всі труднощі, Україна продовжує ключові реформи для свого відновлення та просування на шляху до ЄС. Це проклало шлях для зеленого світла Комісії щодо додаткової виплати Україні близько 4,2 мільярда євро, і я вірю, що Рада зараз швидко погодиться. ЄС продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Тепер рішення про виділення коштів має схвалити Єврорада. Після цього транш буде перераховано Україні, що збільшить загальний обсяг фінансування ЄС, виділеного Україні з моменту початку роботи Фонду в березні цього року, до 12 мільярдів євро

Транші від Ukraine Facility

Зауважимо, 17 липня Україна направила запит на €4,1 млрд до Європейської комісії, оскільки завершила всі необхідні дії для виконання індикаторів другого кварталу 2024 року, передбачених Планом України в межах програми Ukraine Facility Європейського Союзу.

Протягом 2024 року Україна очікує отримати €16 млрд підтримки, з яких €3 млрд буде надано у формі грантів.

Нагадаємо, 20 березня Україна отримала перший транш фінансування від Європейського Союзу на суму 4,5 мільярда євро через Ukraine Facility, а 24 квітня від Євросоюзу за цією програмою надійшло ще 1,5 млрд євро.

27 червня до державного бюджету України надійшов транш безумовного фінансування обсягом 1,9 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти були надані в рамках фінансового інструменту EU Ukraine Facility.

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